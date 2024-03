VIDEO A fost arestat al optulea inculpat în dosarul atacului terorist de la Crocus City Hall

Tribunalul districtului Basmannîi, Moscova l-a arestat pentru o lună pe al optulea inculpat în cazul atacului terorist de la Crocus City Hall, Alisher Kasimov, se raportează pe canalul de telegram al instanțelor de jurisdicție generală din capitală.

După cum se menționează în fișa de caz de pe site-ul instanței, Kasimov este judecat pentru atac terorist (p. b, partea 3, articolul 205 din Codul penal). Bărbatul i-a cunoscut pe atacatorii de la sala de concerte de pe „Avito” atunci când le-a închiriat un apartament. Întrebat de judecător dacă a înțeles esența acuzațiilor, Kasimov a spus că nu știa despre legătura chiriașilor săi cu terorismul, scrie Mediazona.

Kasimov are 32 de ani, s-a născut în orașul Osh din Kîrgîzstan, iar în prezent are cetățenie rusă. Potrivit propriilor sale cuvinte, personajul este căsătorit, are trei copii, nu a fost condamnat anterior, relatează Mediazona. Bărbatul a mai spus că are propria sa întreprindere privată de antreprenoriat în Rusia, deține o cafenea în Krasnogorsk.

Ieri, Tribunalul districtului Basmannîi din Moscova l-a arestat pe ultimul proprietar al Renault-ului alb, cu care, potrivit anchetei, teroriștii au mers cu mașina la Crocus City Hall. Dilovar Islomov, precum și fratele său Aminchon și tatăl său Israil vor fi ținuți în arest preventiv cel puțin până la 22 mai.

Anterior, un tribunal din Moscova a arestat patru suspecți în cazul atacului terorist de la Crocus City Hall din 22 martie. Dalerdzhon Mirzoyev, Rachabalizoda Saidakrami Murodali, Muhammadsoobir Zokirchonovici Faizov și Shamsidin Fariduni au fost trimiși în centrul de detenție preventivă până la 22 mai.

FSB și Vladimir Putin au raportat arestarea a 11 persoane care ar putea fi implicate în atac.