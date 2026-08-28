Vicepreședintele ex-partidului „Șor” și un „membru neoficial al formațiunii”, trimiși în judecată pentru finanțarea ilegală a partidului. Numele acestora

Un vicepreședinte al ex-partidului politic „Șor” și un membru neoficial al formațiunii au fost trimiși pe banca acuzaților într-un dosar de finanțare ilegală a partidului. Este vorba despre fostul vicepreședinte Vitalie Balinschi și Tudor Balițchi, fostul șef al Serviciului Vamal, conform datelor de pe portalul instanțelor de judecată.

Procuratura Anticorupție a anunțat vineri, 28 august, finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanță a cauzei penale.

Vicepreședintele ex-partidului politic „Șor” este învinuit de acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită.

Potrivit probelor acumulate de Procuratura Anticorupție, în perioada ianuarie-iulie 2022, acesta, în complicitate cu alți membri ai partidului și în coordonare cu Ilan Șor, ar fi acceptat și dirijat recepționarea a 10 429 000 de lei, proveniți din activitatea infracțională a lui Ilan Șor și din alte surse obținute contrar prevederilor legii.

„În calitate de persoană responsabilă de coordonarea organizațiilor teritoriale ale partidului, acesta ar fi contribuit la utilizarea banilor pentru finanțarea ilegală a activității formațiunii, inclusiv pentru plata unor salarii neoficiale, chiria și întreținerea sediilor, precum și remunerarea persoanelor mobilizate la proteste”, se arată într-un comunicat de presă.

„Membrul neoficial al formațiunii”, Tudor Balițchi, este învinuit de finanțarea partidului politic din surse interzise de lege, în proporții mari, în formă prelungită.

Potrivit anchetei, în perioada aprilie-decembrie 2022, acesta, acționând împreună cu Ilan Șor și alte persoane, ar fi finanțat ex-partidul „Șor” cu 125 394 482,78 de lei, bani proveniți din surse interzise de lege.

Prin intermediul membrilor partidului, acesta ar fi asigurat, inclusiv, racolarea, transportarea și remunerarea participanților la proteste, plata salariilor neoficiale membrilor și activiștilor, precum și achitarea chiriei și a cheltuielilor de întreținere a sediilor organizațiilor teritoriale.

Învinuiții nu și-au recunoscut vinovăția. Cauza penală a fost expediată pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Pentru infracțiunea imputată, vicepreședintele ex-partidului politic „Șor” riscă o amendă de la 57 500 la 92 500 de lei sau închisoare de la 2 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani.

„Membrul neoficial al formațiunii” riscă o amendă de la 42 500 la 67 500 de lei sau închisoare de la 3 la 5 ani.

Pentru garantarea achitării amenzii și a eventualei confiscări speciale, au fost identificate bunurile învinuiților și aplicat sechestru în sumă totală de circa 13,7 milioane de lei.

În primăvara anului 2023, ZdG a relatat că Vitalie Balinschi, unul dintre principalii figuranți în dosarul finanțării partidului Șor, s-a prezentat la Procuratura Anticorupție unde i-a fost adusă la cunoștință învinuirea. Informația a fost comunicată atunci de PA după ce Vitalie Balinschi a fost văzut în Chișinău, cu o mașină de lux. O fotografie cu el a fost trimis în adresa ZdG de către un cititor.

ZdG scria în 2016 că Tudor Balițchi, fostul șef al Serviciului Vamal, care a plecat din funcție la începutul acelui an, a fondat, în februarie 2016, o nouă firmă: AGENT DE ASIGURARE „MODERN-ASIG” SRL. Firma avea adresa juridică pe str. Tighina 12, acolo unde se aflau oficiile firmelor lui Ilan Șor, reținut în acea perioadă de procurorii anticorupție.