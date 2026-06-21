Vicepreședintele american JD Vance și oficialii iranieni se află în Elveția pentru primele discuții de pace

Vicepreședintele american JD Vance a purtat duminică, 21 iuunie, discuții de pace cu Iranul la o stațiune elvețiană, eclipsat de declarațiile Teheranului că a închis Strâmtoarea Ormuz și nu va discuta problemele nucleare, deoarece Washingtonul nu a reușit să oprească luptele din Liban, transmite Reuters.

Discuțiile au fost primele care au avut loc în temeiul unui memorandum de înțelegere convenit în urmă cu o săptămână, care solicită redeschiderea strâmtorii și încetarea tuturor ostilităților, inclusiv în Liban, pe care aliatul SUA, Israelul, l-a invadat în martie.

Însă, cu semne slabe de încetare a luptelor de acolo, Iranul a declarat sâmbătă, 20 iunie, că a închis din nou strâmtoarea, a cărei închidere timp de aproape patru luni a cauzat cea mai mare perturbare a aprovizionării globale cu energie din istorie.

De asemenea, a spus că nu poate exista o posibilă începere a următoarei faze de negocieri substanțiale, inclusiv privind programul său nuclear, până când luptele din Liban nu se vor încheia și acesta nu va primi beneficiile economice promise.

Oficialii americani au contestat faptul că strâmtoarea este închisă și au declarat că 55 de nave comerciale au traversat-o sâmbătă. Însă duminică, agenția de știri iraniană Fars a citat o sursă militară care a declarat că nu se emit noi permise pentru navele care doresc să traverseze strâmtoarea până la o nouă notificare.

Datele de urmărire disponibile comercial sugerează că Iranul a stopat strâmtoarea, fără ca navele care și-au raportat pozițiile să traverseze zona – altele decât cele care deservesc porturile iraniene – după ce Iranul a anunțat închiderea acesteia.

Delegațiile iraniană și americană prezente la discuții s-au întâlnit inițial duminică cu mediatorii qatarezi și pakistanezi, înainte de întâlnirile cu patru părți care ar urma să aibă loc mai târziu în după-amiaza aceea.

Vance a apărut pe scurt în fața presei, în timp ce el, trimisul Steve Witkoff și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, s-au întâlnit cu prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif și cu mareșalul șef al armatei pakistaneze, Asim Munir.

Au fost schimbate saluturi călduroase, iar Vance a spus „Ce mai faci, omule?”, dând mâna cu Munir și îmbrățișându-l. „Fratele meu”, a spus Munir întinzându-se către Witkoff și îmbrățișându-l.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a fost de acord cu memorandumul de înțelegere de săptămâna trecută pentru a evita o depresiune economică globală cauzată de prețurile ridicate la petrol cauzate de închiderea strâmtorii.

După anunțarea acordului, prețurile petrolului au scăzut la niveluri nemaiîntâlnite de la începutul războiului, în speranța unei restabiliri rapide a aprovizionării întrerupte. Dar, dacă strâmtoarea rămâne închisă, acest lucru ar putea fi parțial anulat odată cu redeschiderea piețelor luni.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a declarat că discuțiile de duminică din Elveția, vor dura doar o zi.