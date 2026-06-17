BBC Acordul SUA cu Iranul ar putea deveni un coșmar politic pentru Benjamin Netanyahu.

Acordul de încetare a focului dintre SUA și Iran s-a transformat pentru prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, într-un adevărat coșmar politic. Acesta a pus sub semnul întrebării trei dintre pilonii esențiali ai carierei sale politice de lungă durată și l-a împins pe liderul israelian într-o nouă capcană strategică, scrie BBC.

Cum s-a ajuns ca politicianul care ani la rând s-a prezentat drept un om cu o influență unică la Washington și capabil să găsească un limbaj comun cu președinții americani să fie atât de demonstrativ exclus din procesul decizional de principalul său aliat?

Cum poate un lider care a făcut din confruntarea cu Iranul elementul central al strategiei de securitate a Israelului să încheie conflictul într-un moment în care regimul iranian ar putea chiar să-și fi consolidat pozițiile?

Și va mai putea păstra imaginea sa politică consacrată, deși deja estompată, de „Domnul Securitate al Israelului”, dacă Washingtonul și Teheranul cer de facto Israelului să înceteze loviturile împotriva Hezbollah din Liban cu doar câteva luni înainte de alegerile generale?

În prezent, Netanyahu nu are nicio opțiune acceptabilă de acțiune. Liderul opoziției, Yair Lapid, a rezumat luni, în Knesset, situația în care se află premierul astfel: „Fie o confruntare directă și devastatoare cu principalul nostru aliat, fie o capitulare supusă a intereselor Israelului”.

Declarațiile dure ale președintelui SUA, Donald Trump, care a afirmat că Netanyahu a dat dovadă de o lipsă totală de judecată atunci când a autorizat lovitura asupra Beirutului duminică, au fost imediat preluate de adversarii săi politici și de comentatorii israelieni, deja concentrați asupra alegerilor care urmează să aibă loc până la sfârșitul lunii octombrie.

Însă presiunea asupra prim-ministrului nu vine doar din partea opoziției. Declarațiile reprezentanților propriului său partid, Likud, precum și ale miniștrilor ultranaționaliști din coaliția de guvernare, arată o nemulțumire tot mai mare în interiorul taberei sale. Cea mai mare iritare este provocată de cererea Teheranului ca regimul de încetare a focului să se aplice „operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban”.

„Acordul lui Trump nu ne obligă cu nimic. Nu suntem parte la acest acord, care nu ne garantează securitatea”, a scris luni pe rețelele sociale ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben-Gvir.

„Israelul va continua să se apere. Vom face ceea ce considerăm necesar. Și ne așteptăm ca prietenii noștri să ne înțeleagă. Uneori apar divergențe între aliați, iar aliații trebuie să se înțeleagă reciproc atunci când este vorba despre amenințări la adresa securității”, a declarat deputatul din partea partidului Likud, Ariel Kallner, refuzând să precizeze dacă acest lucru înseamnă continuarea loviturilor.

Fosta angajată a Mossad și specialistă în Iran, Sima Shine, a declarat: „Este greu de înțeles de ce americanii au acceptat acest lucru. Permițând Iranului să stabilească ce se va întâmpla în Liban, SUA oferă Teheranului posibilitatea de a continua să sprijine Hezbollah și să îi asigure statutul de unul dintre principalii actori politici din Liban. Israelul este nemulțumit de această situație — atât structurile de securitate, cât și conducerea politică.”

Pe fondul valului de critici venite din cele mai diverse tabere politice, Benjamin Netanyahu a reacționat dur la comentariile jurnaliștilor potrivit cărora ar fi suferit un eșec.

„Mi-am dedicat cea mai mare parte a vieții adulte unui singur obiectiv — să împiedic Iranul să obțină arme nucleare”, a declarat el într-o conferință de presă la Jerusalem. „Vom face tot ceea ce este necesar. În această privință nu există limite pentru mine: Iranul nu va obține arme nucleare.”

Totodată, premierul a recunoscut că, în anumite chestiuni, opiniile sale diferă de cele ale lui Donald Trump.

„Mi-am exprimat punctul de vedere în cadrul discuțiilor, însă noi avem propriile interese: în primul rând, eliminarea amenințării nucleare; în al doilea rând, Libanul — am creat o zonă tampon și vom rămâne acolo atât timp cât va fi necesar. Iranul a vrut să ne retragem, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Știți de ce? Pentru că am adoptat o poziție fermă. Aliații noștri americani respectă o asemenea hotărâre. De asemenea, insistăm să ne păstrăm libertatea de acțiune: dacă suntem atacați sau amenințați, răspundem”, a spus Netanyahu.

Prim-ministrul Israelului, care de regulă nu ratează ocazia de a-și proclama victoria, se află acum în fața unei alegeri dificile privind pașii următori.

Securitatea a reprezentat timp de decenii principalul argument politic al lui Netanyahu în fața alegătorilor. Astăzi însă, acest argument devine tot mai greu de susținut.