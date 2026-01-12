Vasile Costiuc va fi controlat de ANI. Explicațiile deputatului privind o firmă din România și o asociație obștească

Deputatul Vasile Costiuc va fi supus unui control inițiat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), cu privire la „eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților”. Conform unei sesizări, Vasile Costiuc a recunoscut, în cadrul unei emisiuni, că nu a reflectat în declarațiile de avere și interese personale depuse Asociația Obștească „Din Trecutul Nostru”, pe care a fondat-o în decembrie 2016 și al cărei administrator este până în prezent — funcție incompatibilă, de altfel, cu cea de deputat.

Totodată, în sesizare se precizează că deputatul a recunoscut că este administratorul companiei „Biofruct Moldova SRL” cu sediul în București. La caz, potrivit datelor publice, Vasile Costiuc figurează în calitate de acționar cu cota de 60% și administrator „Biofruct Moldova SRL”, înregistrată în București.

În documentul emis de ANI este expus și răspunsul lui Vasile Costiuc cu privire la subiectul controlului.

„În contextul procedurii de verificare, menționez că a fost inițiată procedura de încetare a calității mele de administrator al Asociației Obștești „Din Trecutul Nostru”, din data de 24.11.2025, în conformitate cu prevederile statutare ale organizației. În acest sens, cererea corespunzătoare a fost depusă la organul competent al asociației, urmând ca procedura să fie finalizată potrivit normelor interne aplicabile. Astfel, demersul privind modificarea datelor înregistrate la Agenția Servicii Publice a fost deja transmis, fapt confirmat prin bonul de eliberare anexat, iar operarea modificărilor este preconizată pentru data de 2 ianuarie 2026, în conformitate cu termenul legal de examinare. Cu privire la societatea comercială „Biofruct Moldova SRL” (România), vă informez că a fost depusă cererea de excludere a mea din funcția de administrator, urmând ca decizia autorității competente din România să fie adoptată la data de 8 ianuarie 2026. După adoptarea deciziei respective, actele confirmative vor fi transmise Autorității Naționale de Integritate, pentru completarea dosarului de verificare. Precizez, totodată, că nu am obținut venituri din exercitarea funcției de administrator în cadrul entităților menționate pe perioada exercitării mandatului de deputat”, se arată în răspunsul deputatului.

„Nu a prezentat alte careva probe”

Inspectoarea de integritate Mihaela Bordian a reținut că Vasile Costiuc nu a prezentat careva probe care să ateste întreprinderea măsurilor necesare întru soluționarea stării de incompatibilitate în raport cu funcția de administrator al „Biofruct Moldova” SRL în termen de 30 de zile din momentul validării mandatului de deputat.

„Deși ultimul a invocat în explicații faptul că a depus cerere de excludere din funcția de administrator al Biofruct Moldova SRL, nu a anexat la explicații o asemenea cerere și nu a prezentat alte careva probe privind întreprinderea cu bună-credință a acțiunilor de eliminare a acestei situații de incompatibilitate. Astfel, la această etapă, se atestă aparența încălcării regimului juridic al incompatibilităților de către dl Vasile Costiuc, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, manifestată prin nesoluționarea în termen de 30 de zile a stării de incompatibilitate, exercitând concomitent mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și funcția de administrator al companiei „Biofruct Moldova SRL” cu sediul în București”, se arată în procesul-verbal emis de ANI.

Ani Vasile Costiuc by Ziarul de Gardă