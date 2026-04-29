Detalii despre firmele implicate în dosarul deșeurilor periculoase de la Moldelectrica: 23 de tone de deșeuri duse la depozitare, în loc de reciclare

Circa 23 de tone de deșeuri periculoase care au fost preluate de la „Moldelectrica” pentru a fi reciclate, au fost, de fapt, stocate într-un depozit. Acesta este și motivul pentru care, afirmă surse ale ZdG, Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție au deschis un dosar penal, patru persoane fiind reținute.

ZdG a aflat că firma „Kirkland Grup” SRL, administrată și fondată de către Ruslan Nercaș, a câștigat la sfârșitul lunii decembrie 2023 o licitație evaluată la circa 4,4 milioane de lei, fără TVA, pentru servicii de colectare și evacuare a deșeurilor de la Moldelectrica, inclusiv, deșeuri cu conținut de siliconi periculoși. La fel, în licitație figura evacuarea anvelopelor, acumulatoarelor, becurilor și a uleiului de transformator.

Conform informațiilor ZdG, firma „Kirkland Grup” SRL, a transmis deșeurile periculoase unei alte firme, „Terrrecycling”, fondată și administrată de Diana Nercaș, soția lui Ruslan. Totuși, deșeurile au fost depistate de oamenii legii într-un depozit, fără să fie transmise la reciclare deși au trecut mai bine de doi ani de la organizarea licitației. Sursele ZdG notează că în autorizațiile de mediu privind gestionarea deșeurilor, emise de către Agenția de Mediu pentru cele două firme, nu se conține categoria de deșeuri cu conținut de siliconi periculoși.

Detalii despre administratorul firmei și „depozitarea” deșeurilor periculoase

La sfârșitul lunii decembrie a anului 2023, Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” a desemnat câștigătorii pentru licitația privind servicii de colectare și evacuare a deșeurilor, inclusiv periculoase. Cu o ofertă de circa 5,27 milioane de lei, cu TVA, licitația a fost câștigată de firma „Kirkland Grup SRL”, administrată și administrată de către Ruslan Nercaș.

Nercaș este administratorul mai multor firme și asociații care au tangență cu reciclarea deșeurilor. Datele publice arată că sediul firmei „Kirkland Grup SRL” se află în satul Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, lucru confirmat și de reprezentanții primăriei localității.

La fel, Ruslan Nercaș este directorul Asociației Obștești „Regreen Moldova”, care a „dezvoltat un sistem colectiv pentru fluxurile de deșeuri din R. Moldova”. Drept „partener oficial” este indicată firma „Terrecycling”, prezentată drept „centru autorizat pentru colectarea și reciclarea deșeurilor”. Compania este administrată de soția lui Ruslan Nercaș, Diana.

Conform informațiilor ZdG, după ce a fost câștigată licitația, într-un depozit închiriat de firma „Terrecycling” SRL au fost stocate 23 de tone de deșeuri periculoase, cu conținut de silicagel (material granular cu porozitate mare obținut prin deshidratare în condiții speciale a gelului de dioxid de siliciu, folosit în tehnică, ca absorbant și ca purtător de catalizatori; gel de silice, n.r.) preluate de la firma „Kirkland Grup” SRL, care trebuiau să fie reciclate. Totuși, deșeurile au fost depistate de oamenii legii într-un depozit, fără să fie transmise la reciclare deși au trecut mai bine de doi ani de la organizarea licitației. Sursele ZdG notează că în autorizațiile de mediu privind gestionarea deșeurilor, emise de către Agenția de Mediu pentru cele două firme, nu se conține categoria de deșeuri cu conținut de siliconi periculoși.

Anterior, Ruslan Nercaș a fost director executiv al Asociației pentru Reciclare a Deșeurilor „MoldRec Group SRL”, care a participat și ea la licitația din 2023 privind achiziționarea de către Moldelectrica a serviciilor de colectare și evacuare a deșeurilor periculoase.

ZdG i-a contactat pe Ruslan și Diana Nercaș pentru a obține o reacție, însă fără să primească un răspuns până la momentul publicării articolului.

„18 tone de acumulatori sunt distruse sau reciclate în conformitate cu bunele practici de mediu”

În martie 2024, „Moldelectrica” anunța că 18 tone de acumulatori ce conțin electrolit au fost evacuate din sediile teritoriale ale Moldelectrica. „O parte din deșeurile evacuate vor fi reciclate, iar cealaltă va fi distrusă în incineratoare speciale”, a scris întreprinderea de stat.

Cantitatea acumulatorilor coincide cu cea stipulată în caietul de sarcini anexat la licitația câștigată de firma „Kirkland Grup” SRL la sfârșitul anului 2023.

Atunci, „Moldelectrica” a precizat că acumulatoarele au depășit termenul de exploatare „și sunt distruse sau reciclate în conformitate cu bunele practici de mediu”.

„Astfel, în urma unui amplu proces de reciclare, o parte din materialul acumulatorului va fi utilizat drept materie primă în producerea noilor acumulatori, în industria de producere a cablajelor, a echipamentelor electrice, oriunde este folosit plumbul în calitate de materie primă. Valoarea totală a contractului de evacuare a acumulatorilor pe bază de plumb și electrolit este de 18 mii de lei, TVA inclus. Moldelectrica acționează în strictă conformitate cu Legea nr. 209 privind păstrarea și evacuarea deșeurilor și și-a asumat optimizarea proceselor tehnologice pentru a minimiza impactul asupra mediului înconjurător”, a scris atunci întreprinderea de stat.

La fel, suma de 18 mii de lei indicată de Moldelectrica, care reprezintă valoarea contractului de evacuare a acumulatorilor, coincide cu suma stipulată de firma câștigătoare a procedurii de achiziție publice (15 mii de lei, fără TVA).

Moldelectrica își „reafirmă deschiderea deplină și cooperarea totală cu instituțiile abilitate”

Luni, 27 aprilie, Procuratura Generală a precizat că în urma acțiunilor întreprinse de oamenii legii, au fost reținute 4 persoane, iar alte 6 persoane au fost citate pentru a fi audiate în calitate de bănuiți. Într-un comunicat de presă se menționează că procurorii Secției combaterea infracțiunilor contra mediului din cadrul Procuraturii Generale, în comun cu ofițerii Centrul Național Anticorupție, au efectuat 24 de percheziții în care au fost ridicate documente și bunuri relevante cauzei, în cadrul unei cauze penale ce vizează gestionarea ilegală a deșeurilor periculoase și prejudicierea intereselor unei întreprinderi de stat

„Obiectul cauzei este reprezentat de trucarea unei licitații privind achiziția de către Î.S. „Moldelectrica” a serviciilor de colectare și valorificare a unor deşeuri periculoase. Acest fapt a făcut posibilă desemnarea unui agent economic în lipsa autorizațiilor necesare în acest sens, fapt care a generat un pericol real pentru sănătatea populației și pentru componentele mediului, iar valoarea contractelor semnate cu agentul economic în circumstanțele sus descrise, depășește suma de 4 mln lei”, anunța Procuratura.

În prima sa reacție, Î.S. „Moldelectrica” a menționat că își „reafirmă deschiderea deplină și cooperarea totală cu instituțiile abilitate, oferind tot suportul necesar pentru buna desfășurare a investigațiilor”.



„Pentru a nu prejudicia procesul de instrumentare a cazului și pentru a nu denatura faptele aflate în examinare, Moldelectrica nu poate oferi, la această etapă, detalii suplimentare”, se arată în comunicatul emis de instituției.



La fel, contactați de ZdG, reprezentanții „Moldelectrica” nu au comentat informațiile cu privire la licitația pentru evacuarea deșeurilor periculoase și firma implicată.