Vasile Costiuc, cu produse lactate în Parlament în apărarea unui producător local. Deputat PAS: „Să nu ducem în eroare consumatorii”. ANSA face precizări

Liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a adus în Parlament mai multe produse lactate la ședința din 12 decembrie și a solicitat audierea directorului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Radu Musteață, în urma unei decizii a agenției privind retragerea de pe raft a produselor companiei „BioMilk”. În replică, deputatul Alexandr Trubca a explicat că ANSA a cerut înlăturarea termenilor „bio” și „eco” de pe produse și a precizat că intervenția a pornit de la mai multe sesizări ale altor producători locali.

„V-am adus câteva cadouri aici, lactate, produse bio, naturale, pentru a promova inclusiv campania pe care am auzit-o la dumneavoastră, cumpărăm autohton și susținem producătorii autohtoni. Propunerea noastră este să îl audiem pe șeful ANSA, Radu Musteață, în legătură cu ordinul lui prin care a dispus scoaterea de la raft din magazine a produselor biologice care sunt crescute și produse la noi acasă. E o chestie care ține de locurile de muncă, de venituri, de buget, de asta este important”, a declarat Vasile Costiuc.

În replică, Alexandr Trubca, vicepreședintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, a venit cu explicații la subiect, după ce ar fi cerut calrificări de la ANSA.

„Eu am comunicat cu ANSA la subiectul respectiv pentru că am văzut ieșirea colegului în spațiul public. E regretabil că colegul nu citește legislația în vigoare și e regretabil că nu citește somația pe care ANSA a dat-o producătorului în cauză.

În conformitate cu legislația în vigoare, legea nr. 237 din 2023, cu privire la produsele ecologice și la etichetarea produselor ecologice, este interzisă utilizarea cuvântului «bio» și «eco» pe produse care nu sunt bio și eco, conform standardelor internaționale. Să nu ducem în eroare consumatorii. ANSA nu a interzis plasarea pe piață a acestor produse, fiindcă ele din punct de vedere sanitar corespund normelor, dar a spus simplu – fie schimbați eticheta, fie o astupați pentru cele care deja sunt ambalate”, a declarat deputatul în cadrul ședinței Parlamentului.

Potrivit lui Alexandr Trubca, mai mulți producători locali ar fi sesizat ANSA în legătură cu neregulile în etichetele companiei respective.

„ANSA nu a făcut-o de capul său, a fost o sesizare de la alți producători de lactate din Moldova, care se simt în concurență neloioală cu producătorul în cauză”, a declarat deputatul Alexandr Trubca.

Inițiativa deputatului Vasile Costiuc a fost respinsă, obținând 42 de voturi pentru, 51 contra și 6 abțineri.

Precizările ANSA

„ANSA reiterează că se acționează în conformitate cu cadrul legal (Legea 237/2023 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice), pentru a descuraja și a combate cazurile de utilizare abuzivă a termenilor „eco”, „bio” sau „organic”, folosiți nejustificat pe etichete sau în publicitate. Problema dată este tot mai des întâlnită pe piața din R. Moldova, consumatorii fiind deseori induși în eroare, atunci când aleg produse alimentare cu aceste etichete, iar în realitate nu se respectă standardele agriculturii ecologice de către producător. Autoritățile reiterează angajamentul pentru asigurarea unei piețe transparente și echitabile și încurajează consumatorii și agenții economici să semnaleze orice suspiciune privind utilizarea abuzivă a termenilor specifici agriculturii ecologice”, a precizat ANSA într-un răspuns pentru ZdG.

În urma discuțiilor din Parlament, Carolina Linte, membră a Asociației Naționale a Producătorilor și Procesatorilor de Lapte și Produse Lactate „LAPTE”, a făcut o postare pe Facebook despre situația privind produsele etichetate „bio” sau „eco”, menționând că este o problemă de mai mulți ani. Aceasta a scris că a sesizat ANSA în legătură cu producătorul respectiv.

„Am depus în calitate de Asociație Patronală LAPTE o petiție cu privire la frauda alimentară cu produse lactate etichetate și marcate cu simbolurile BIO/ ECO de laproducător local, autoritățile au reacționat foarte promt în cazul fraudei alimentare. Vom continua colaborarea și monitorizarea rafturilor unităților de comerț și vom sesiza de fiecare dată autoritățile responsabile naționale și internaționale MAIA, ANSA, Consiliu Concurenței, Inspectoratul Fiscal, și altele”, a scris Carolina Linte.

Gospodăria Ţărănească „STRĂJESCU COSTEL CONSTANTIN”, a cărei marcă înregistrată este „BioMilk”, a fost fondată în 2014 și activează în Pocşeşti, Orhei, potrivit Data2b.md. Fondatorul acesteia este Constantin Străjescu.