VIDEO „Locul nostru e să fim foarte prudenți când facem declarații și vizăm Federația Rusă”. Vasile Costiuc, la Podcast ZdCe

„Locul nostru este să fim foarte prudenți când facem declarații și vizăm Federația Rusă. (…) Noi în situația asta nici măcar sub masă nu suntem. Dacă cineva crede că suntem la masa discuțiilor de la egal la egal, înseamnă că nu înțelege cum funcționează sistemul internațional al celui mai puternic. (…) Statele mici trebuie să aibă o politică foarte echilibrată, ca să nu spun deșteaptă. Asta nu înseamnă că ne ducem în genunchi la Federația Rusă. Asta nu înseamnă că noi acceptăm și vrem să devenim vasali”, a declarat Vasile Costiuc, președintele Partidului Democrația Acasă, invitat în cadrul Podcast ZdCe.

Proaspătul deputat în Parlamentul R. Moldova mai răspunde la întrebări legate de planul de pace propus de SUA și atitudinea față de susținerea Ucrainei, despre detalii din activitatea sa politică de până în prezent și relația cu George Simion și partidul AUR din România, și despre Victoria Furtună și rețeaua Șor.

De asemenea, Costiuc răspunde la întrebări legate de unele declarații făcute de el, calificate drept false sau discriminatorii de către presă și societatea civilă. Întrebat de ce a afirmat într-un interviu că „bătaia nu este violență”, liderul PPDA a spus că în familiile în care „își bat copiii fără niciun motiv trebuie intervenția statului. Dar noi vorbim de familii sănătoase. Dacă i-ai dat două vărguțe (copilului, n.r.), să vezi ce de ager și zâmbitor e după asta. Trebuie să știi, trebuie să existe măsură în tot celea. Măsură. Și nu vorbesc. Eu nu promovez violența, nu promovez bătaia”.

Vasile Costiuc a mai fost întrebat cum a ajuns deputat din partea formațiunii sale Alexandru Verșinin, care îl promova până recent pe Vlad Filat pe rețelele sociale, de ce o deputată din PPDA și-a trecut în CV faptul că a fost instructoare de pionieri și în ce relație este cu Vlad Cubreacov, unul dintre foștii fruntași ai Partidului Popular Creștin Democrat (PPCD).



