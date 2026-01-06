FOTO Protest al fermierilor, la Negureni. Organizatorul manifestației are conexiuni cu rețeaua lui Șor?

Marți, 6 ianuarie, la Negureni, raionul Telenești, a fost organizat un protest al fermierilor. La eveniment au participat până la 20 de fermieri. Aceștia au cerut ca statul să susțină producătorii autohtoni, iar producția din R. Moldova să fie expusă în proporții mai mari în magazinele din țară.

Captură de ecran: Democrația Acasă/ Facebook

Manifestația a fost organizată de către președintele asociației agricultorilor din raionul Telenești Nicolai Gherasim, fermier care se ocupă cu creșterea legumelor. El este proprietarul firmei „Gherasim Group” SRL.

Gherasim a declarat, într-o postare pe Facebook, că protestul a fost organizat pentru ca agricultorii să își „spună durerile” și ca să le arate oamenilor „ce dezastru actuala guvernare a făcut cu unica sursă de venit din satele noastre”.

La eveniment a fost prezent și deputatul Vasile Costiuc, care a ținut și un discurs în susținerea agricultorilor prezenți și împotriva guvernării.

Captură de ecran: Democrația Acasă/ Facebook

S-a numărat printre protestatari și deputatul „Partidului Nostru” Serghei Ivanov.

„Atunci când sub prisma interesului național cumpărăm energie scumpă invocând prețul „libertății”, este important să nu neglijăm producătorii autohtoni, baza economiei, sub pretextul prețurilor ieftine a producției străine, prețuri care nu se regăsesc de fapt la consumatorul final. Când o sa terminăm dublele standarde? Până la urma noi avem principii sau nu? Noi avem interes național sau din păcate doar interes politic? De ce agricultorii noștri, care produc, falimentează pentru că sunt nevoiți să vândă la prețuri mici, pentru că sunt invadați de marfă „ieftină”, dar poporul pe rafturi nu vede nici prețurile mici, și nici marfa noastră autohtonă?”, a afirmat Ivanov.

Organizatorul manifestației are conexiuni cu rețeaua lui Șor?

ZdG a aflat că, conform datelor Poliției, numărul de telefon mobil al lui Nicolai Gherasim, organizatorul protestului, a avut nu mai puțin de 10 conexiuni SMS cu Promsvyazbank, banca rusească prin care se transferau bani oamenilor din rețeaua Șor. Totodată, există 7 conexiuni cu un call centru asociat lui Ilan Șor.

Contactat de ZdG, Nicolai Gherasim a negat că ar avea legături cu rețeaua lui Ilan Șor și susține că de acel număr de telefon s-ar fi folosit un fost angajat de-ai săi.