Vasile Costiuc, surprins în transportul public din Italia fără bilet? Reacția deputatului: Chiar în halul acesta să ajungi să dezinformezi? Este o chestie de acoperire a subiectelor de importanță națională

La adresa redacției ZdG a fost recepționat un e-mail de la o persoană care s-a prezentat drept Ana Ciobanu, stabilită de 15 ani în Italia, în care aceasta relatează despre un presupus incident petrecut în orașul Napoli, cu implicarea deputatului Vasile Costiuc.

Potrivit mesajului, acesta ar fi fost surprins în transportul public fără bilet de călătorie și, pentru a evita plata amenzii, ar fi prezentat un pașaport diplomatic. Ulterior, „polițiștii l-ar fi debarcat cu forța în fața bisericii Chiesa del Carmine”.

Pe de altă parte, Vasile Costiuc, într-o reacție oferită pentru ZdG, a declarat că aceste informații sunt false.

„Mie mi se pare absolut rușinos când presa distribuie o țidulă (o însemnare scurtă, n. red.) scrisă nu știu de cine. Unde sunt probele, care pașaport diplomatic? Eu am fost în Italia ca cetățean român. Am fost într-o vizită privată și cineva mă filmează de la un metru. Înseamnă că eu am zburat cu cineva de la serviciile speciale din Chișinău, care a documentat dacă nu m-am văzut cu cineva. Este o chestie de acoperire a subiectelor de importanță națională. Că am și eu experiență mediatică (…) În fotografii nu sunt polițiști, sunt oameni care verifică biletele. Eu am publicat la mine pe pagină biletele. Chiar în halul acesta să ajungi să dezinformezi?”, se întreabă deputatul.

Pe pagina sa de Facebook, deputatul a ieșit cu o „dezmințire cu privire la informațiile publicate de presa afiliată Partidului PAS. Am trimis deja cerere prealabilă catre cei care distribuie falsuri”. Vasile Costiuc a publicat mai multe bilete cu care ar fi călătorit cu transportul public din Napoli.

