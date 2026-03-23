UPDATE Postul vamal de frontieră Giurgiulești-Reni și-a reluat activitatea

Poliția de Frontieră anunță că PVFI Giurgiulești-Reni, și-a sistat temporar activitatea, din motivul declanșării alarmei pe partea Ucrainei.

UPDATE 20:46 Postul vamal de frontieră Giurgiulești–Reni și-a reluat activitatea în regim normal.

Știre inițială:

„Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să se abțină de la deplasările în această zonă”, scrie Poliția de Frontieră.

Polițiștii de frontieră anunță că vor reveni cu informații sublimentare privind schimbarea situației.