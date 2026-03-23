În acest weekend are loc trecerea la ora de vară 2026. Cum se vor schimba acele ceasornicului

Trecerea la ora de vară în 2026 are loc în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie. Ceasurile se dau înainte cu o oră, iar ora 03:00 va deveni ora 04:00. În R. Moldova, ora se schimbă de două ori pe an, în ultimul weekend din martie și octombrie.

Medicii susțin că în primele săptămâni după schimbarea orei de vară sunt posibile tulburări de somn, stări de oboseală, poate apărea o uşoară depresie, lipsa poftei de mâncare, dureri de cap. Aceste simptome sunt normale. În caz că apar complicaţii ale durerilor sau acutizări ale îmbolnăvirilor cronice este necesară adresarea imediată la medic.

De ce R. Moldova continuă să treacă la ora de vară și în 2026

Ca răspuns la inițiative cetățenești, în februarie 2018, Parlamentul European a cerut Comisiei să evalueze directiva privind schimbarea sezonieră a orei și să facă propuneri de modificare a acesteia dacă este cazul. În urma acestei evaluări, care a strâns 4.6 milioane de răspunsuri, dintre care 84% s-au pronunțat în favoarea renunțării la schimbările orare.

Țările membre ale Uniunii Europene trebuiau să notifice, până în 2021, dacă vor să aplice în mod permanent ora de vară sau ora de iarnă. Deocamdată însă, nu există o decizie în acest sens.

Reprezentanții Guvernului de la Chișinău au declarat, în 2022, că schimbarea orei, concomitent cu statele-membre ale Comunităţii Europene, este necesară în contextul în care economia țării noastre este conectată la unele elemente ale Pieței Unice Europene prin intermediul Acordului de Asociere RM – UE.

Schimbarea orei este percepută diferit de fiecare persoană, iar efectele acesteia variază în funcție de cât de bine ne adaptăm la modificările de rutină. „Modificarea orei are un deosebit impact și asupra performanțelor cognitive, atenției, memoriei și vitezei de reacție”, explică medicul neurolog, Liliana Nistrean.

Deși ajustarea unei singure ore poate părea nesemnificativă, Liliana Nistrean susține că somnul, metabolismul, stresul și ritmurile biologice sunt doar câteva dintre aspectele care pot fi afectate, iar recuperarea poate dura chiar și trei săptămâni.