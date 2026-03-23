Taxa de salubrizare pentru anul 2026 din capitală, exclusă din proiectul taxelor locale

La inițiativa executivului Primăriei, taxa de salubrizare pentru 2026, în valoare de 120 de lei anual pentru fiecare membru al gospodăriei, a fost exclusă din proiectul de decizie privind aprobarea taxelor locale, votat luni, 23 martie, de Consiliul Municipal Chișinău (CMC).

În cadrul ședinței CMC, primarul capitalei, Ion Ceban, a menționat că anularea taxei nu ar fi corectă, fiind vorba de 10 lei pe lună pentru a menține orașul curat și „pentru a susține munca oamenilor care se dedică activităților din teren”.

„La inițiativa Executivului, astăzi, este retrasă taxa pentru salubrizare, dacă aceasta reprezintă o barieră pentru aprobarea proiectelor privind taxele locale și bugetul de către consilieri”, a precizat Ion Ceban în cadrul ședinței CMC.

Într-un final, amendamentul privind eliminarea respectivei prevederi din proiectul taxelor locale a fost votat de către 27 de consilieri municipali.

Colectarea taxei de salubrizare din municipiul Chișinău a fost anulată și în 2025.