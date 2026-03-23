Măsuri suplimentare de protecție pe Nistru. Ministrul Mediului anunță că au fost instalate peste 20 de baraje absorbante

Până pe 23 martie, pe râul Nistru au fost instalate peste 20 de baraje absorbante, amplasate strategic pentru a reține produsele petroliere din apă și a limita răspândirea acestora, anunță ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

„Chiar în aceste momente observ noi pete de petrol care continuă să vină din amonte. Partea ucraineană a confirmat că sursa de poluare a fost oprită, dar cel mai probabil aceste pete vin din ultimul lac de liniștire, unde se pare că mai există volume de petrol acumulate din scurgerile anterioare. Din acest motiv, rămânem vigilenți, monitorizăm constant situația și continuăm să lucrăm pe teren atât timp cât va fi necesar”, a spus Gheorghe Hajder.

La Arionești, Dondușeni a fost instalat încă un baraj, ajungând la un total de 7 bariere absorbante.

La Cosăuți, a fost securizată stația de pompare care deservește Soroca, Florești, Sîngerei și Bălți prin instalarea unui baraj de protecție suplimentar și înlocuirea unui baraj absorbant, anunță ministrul Gheorghe Hajder.

„Împrăștiem în continuare și material absorbant în ambele puncte critice. (…) Odată ce aceste baraje ating capacitatea maximă de absorbție, ele sunt înlocuite cu altele noi, pentru a menține eficiența intervenției. În paralel, la fiecare 6 ore este aplicat material biodegradabil absorbant, în special în zonele stațiilor de captare și în punctele unde se înregistrează o concentrație mai mare de substanțe petroliere”, a scris ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

Potrivit oficialului, cel mai mare efort se concentrează la Arionești, Dondușeni, reprezentând prima linie de intervenție.

Criza ecologică de pe Nistru

Pe 7 martie 2026, autoritățile ucrainene au anunțat despre un atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei cu circa 200 de drone și 60 de rachete. Printre obiectivele bombardate de ruși a fost și centrala hidroelectrică „Novodnestrovsk”, amplasată în regiunea Cernăuți și aflată la circa 25 de km de Naslavcea, cel mai nordic punct al R. Moldova.

Peste doar câteva zile de la atacul rusesc, pe 10 martie, au fost descoperite pete de petrol tehnic în râul Nistru, în apropierea satului ucrainean Liadova. În aceeași zi au fost depistate pete de petrol și în regiunea de nord a R. Moldova, fiind prelevate primele probe de apă.

În următoarea săptămână au fost instalate filtre și baraje pe Nistru pentru a împiedica deplasarea poluantului. Începând cu 16 martie, a fost instituită stare de alertă de mediu pe bazinul fluviului Nistru pentru 15 zile. Mai multe localități din nord au rămas fără aprovizionare cu apă din râu. Municipiul Bălți a primit aproape 100 de tone de apă potabilă și tehnică, beneficiind inclusiv de suportul umanitar venit de la Iași. Până atunci, oamenii stăteau în cozi la fântâni pentru a lua apă.

