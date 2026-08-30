UPDATE Pe corpul minorului găsit decedat într-o localitate din Cantemir au fost identificate urme de moarte violentă. Doi suspecți au fost reținuți

Inspectoratul General al Poliției (IGP) documentează circumstanțele în care un minor de 17 ani din raionul Cantemir a fost depistat decedat în duminică dimineață, 30 august. Sâmbătă, 29 august, poliția a fost sesizată despre dispariția acestuia.

UPDATE 17:50 În urma examinării preliminare, medicul legist a depistat pe corpul minorului urme de moarte violentă, informează IGP.

„În urma acțiunilor operative întreprinse de oamenii legii, un tânăr de 21 de ani și un bărbat de 34 de ani au fost reținuți, fiind suspectați de maltratarea tânărului”, comunică Poliția.

Conform oamenilor legii, suspecții au fost conduși la Inspectorat pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală și dispunerea măsurilor procesuale prevăzute de lege.

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„Din primele cercetări s-a stabilit că, în seara zilei de 28 august, minorul a plecat de la domiciliu la serbarea hramului într-o localitate vecină și nu a mai revenit acasă.

Polițiștii au întreprins de îndată toate măsurile necesare pentru localizarea acestuia, iar în această dimineață, minorul a fost depistat decedat în extravilanul localității unde a mers”, informează IGP.

La fața locului s-a deplasat grupul operativ și medicul legist, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și cauzei decesului. Potrivit Poliției, pe caz a fost inițiată o anchetă, iar polițiștii întreprind toate acțiunile necesare pentru elucidarea circumstanțelor cazului.