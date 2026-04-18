UPDATE Minora, căutată de polițiștii din Telenești, a fost găsită în cursul nopții la Chișinău

UPDATE 10:14 Poliția anunță că au găsit minora în cursul nopții, în jurul orei 03:00, în Chișinău.

Aceasta este în afara oricărui pericol și a fost întoarsă acasă.

Știrea inițială 17 aprilie:

Polițiștii desfășoară acțiuni de căutare a unei fete de 15 ani din satul Sărătenii Vechi, Telenești, care a plecat de la domiciliu la data de 16 aprilie, în jurul orei 09:30, într-o direcție necunoscută și nu a revenit.

Sursa: IGP

Semnalmente:

Înălțimea – 1,70 m

Corpolența – medie

Ochii – căprui

Minora era îmbrăcată în palton negru și încălțată în ghete albe la momentul plecării din casă.

„Menționăm că fata suferă de astm bronșic și ar putea avea nevoie de ajutor”, subliniază oamenii legii.

Persoanele care dețin informații utile sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112.