Concertul interpretei ruse Diana Arbenina de la Chișinău a fost anulat. Banii pentru bilete vor fi restituiți, spun organizatorii

Contertul interpretei din Rusia Diana Arbenina care urma să aibă loc la Chișinău pe 26 aprilie a fost anulat. Decizia a fost luată în legătură cu recomandările Ministerului Culturii al R. Moldova, potrivit unei declarații a portalului care vindea bilete.

„Concertul Dianei Arbenina și Night Snipers, programat pentru data de 26 aprilie 2026 la Chișinău Arena, se anulează”, se arată în anunț.

Banii pentru bilete vor fi restituiți în termen de 14 zile.

Anterior, Ministerul Culturii a scris că „consideră inoportună desfășurarea a trei evenimente care urmau să aibă loc în Republica Moldova, în perioada următoare, cu participarea artiștilor Diana Arbenina, Nurlan Saburov și Oleg Vinnik”.

Conform autorităților, organizatorii acestor evenimente au fost informați despre concluziile evaluării, cu recomandarea de întrerupere a oricăror relații contractuale cu artiștii, „în vederea evitării unor situații care pot duce la imposibilitatea intrării acestora pe teritoriul R. Moldova și, implicit, la anularea evenimentelor”.

Ministerul a precizat că instituțiile culturale și organizatorii de evenimente „au responsabilitatea de a evalua cu maximă seriozitate impactul public al invitaților pe care îi promovează, inclusiv eventualele riscuri. Ministerul Culturii își reafirmă poziția că spațiul cultural trebuie să rămână unul al dialogului, al libertății și al expresiei artistice”, se arată în comunicat.

Diana Arbenina: Pe scenă cu soția unui soldat rus

După ce Rusia a atacat Ucraina în februarie 2022, Diana Arbenina a înregistrat piesa „Nu tăcea”, considerată anti-război în Rusia. În aprilie 2023, Vitali Borodin, șeful Proiectului Federal pentru Securitate și Lupta Împotriva Corupției, a cerut Parchetului General să o ancheteze pe cântăreață pentru discreditarea armatei ruse.

În 2023, spectacolele Arbeninei au fost anulate în Ulan-Ude, Ceboksari, Ulianovsk, Kazan, Toliatti, Piatigorsk, Krasnodar, Kuzbas, Ioskar-Ola, Saratov și Tomsk.

În octombrie 2023, în timpul unui concert la Novosibirsk, Arbenina a invitat-o ​​pe scenă pe soția unui soldat care participase în războiul Rusiei în Ucraina și a cântat împreună cu ea piesa „O secundă înapoi”. Sediul din Novosibirsk al Comitetului Familiilor Soldaților Patriei a relatat că cântăreața „și-a exprimat sprijinul pentru mamele și soțiile soldaților”, scrie RTVI.

Oleg Vinnik este un artist, compozitor și actor ucrainean. De la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, artistul locuiește la Berlin și a anunțat public că donează bani pentru armata ucraineană.