Peste 38000 de femei și fete au fost ucise în Gaza între octombrie 2023 și decembrie 2025

La șase luni după încetarea focului, și în contextul în care evoluțiile regionale schimbă atenția globală, femeile și fetele din Gaza rămân expuse unor riscuri critice, în timp ce nevoile umanitare rămân critice, iar condițiile de redresare sunt fragile, avertizează UN Women, o agenție ONU.

O nouă analiză publicată de agenție arată că peste 38 000 de femei și fete – peste 22 000 de femei și 16 000 de fete – au fost ucise în Gaza între octombrie 2023 și decembrie 2025, ceea ce reprezintă o medie de cel puțin 47 de femei și fete ucise pe zi.

În pofida încetării focului anunțate în octombrie 2025, rapoartele indică faptul că uciderile de femei și fete au continuat în ultimele luni, subliniind că amenințările la adresa vieților lor persistă.

Raportul evidențiază de asemenea că aproape 11 000 de femei și fete au suferit răni care au dus la dizabilități pe viață.

„Impactul războiului asupra femeilor și fetelor a fost devastator. Pe lângă numărul mare de decese, războiul a schimbat structura familiilor, zeci de mii de gospodării fiind acum conduse de femei. Multe se confruntă cu dificultăți economice sporite și riscuri crescute, în timp ce poartă întreaga povară a îngrijirii și supraviețuirii”, a declarat Moez Doraid, director regional UN Women pentru statele arabe.

Numărul real al victimelor este probabil mai mare, deoarece multe corpuri rămân prinse sub dărâmături, iar prăbușirea sistemelor de informare medicală a limitat semnificativ documentarea deceselor și a rănirilor.

„Avem nevoie ca încetarea focului să fie respectată pe deplin, cu conformare totală la termenii săi, respectarea dreptului internațional, consolidarea responsabilității și protejarea femeilor și fetelor, alături de furnizarea neîngrădită de asistență umanitară la scară largă. Femeile și fetele trebuie să fie în centrul răspunsului și redresării, precum și să participe în mod semnificativ la procesele de construire a păcii și reconstrucție”, a spus Doraid.

Israel și Hamas au ajuns la acord pentru încetarea focului în Gaza în toamna anului 2025, la doi ani de la izbucnirea conflictului.