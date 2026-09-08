UPDATE Drona căzută într-un lan de floarea-soarelui din Rîșcani este aceeași care a surovlat spațiul aerian al R. Moldova. În urma impactului au izbucnit patru focare de incendiu

UPDATE 18:40 Serviciul operații aeriene informează că au identificat aceeași dronă care a revenit în spațiul aerian al R. Moldova din direcția Iași, România. Ulterior aceasta a dispărut de pe radar în zona satului Cobani, raionul Glodeni și a apărut din nou în proximitatea orașului Drochia. La ora 17:14 obiectul zburător a dispărut în zona satului Sturzovca, Bălți. La ora 17:39 spațiul aerian zona Centru a fost redeschis.

Ulterior, la ora 17:26, la dispeceratul ,,Nord’’ de la SNUPAU ,,112’’ a parvenit informația precum că, în extravilanul localității Mihăileni Vechi, ar fi căzut un aparat zburător de mici dimensiuni asemănător unei drone, în urma căderii căruia s-a incendiat vegetația uscată. Victime nu au fost raportate.

La fața locului au intervenit efectivul gărzii USP Rîșcani și angajații poliției.

Știrea inițială…

În urmă cu puțin timp, o dronă a căzut într-un lan de floarea-soarelui din extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani, anunță marți, 8 septembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

În urma căderii dronei, modelul căreia urmează a fi stabilit, s-au produs patru focare de incendiu. Persoane traumatizate nu sunt.

La fața locului se deplasează toate serviciile specializate pentru documentarea cazului și stabilirea tuturor circumstanțelor.

„Rugǎm cetǎțenii sǎ nu se apropie de zona respectivǎ. Poliția va reveni cu detalii”, a precizat IGP.

Ministerul Apărării a anunțat în această seară că un aparat de zbor fără pilot, venit din direcția Ucrainei, a fost detectat marți, 8 septembrie, la ora 16:20, de sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Națională. Acesta ar fi ajuns până în raionul Ungheni, unde ar fi intrat în spațiul aerian al României.

La ora 16:30, spațiul aerian din zona centrală a țării a fost restricționat temporar. Ulterior, după ce aparatul de zbor a părăsit teritoriul Republicii Moldova, spațiul aerian a fost redeschis.