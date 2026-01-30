Uniunea Europeană a anunțat oficial includerea Rusiei pe lista țărilor cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a terorismului

Decizia autorităților Uniunii Europene de a include Rusia în lista țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului a intrat în vigoare joi, 29 ianuarie, a anunțat Comisia Europeană, scrie Meduza.

Cea mai recentă versiune a listei, în care a fost inclusă și Rusia, a fost adoptată pe 3 – 4 decembrie. Joi, decizia privind Federația Rusă a intrat oficial în vigoare.

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a explicat că această decizie ar trebui să îngreuneze finanțarea de către Rusia a războiului împotriva Ucrainei.

„Consider că este acceptabil orice mijloc de a pune presiune asupra Rusiei pentru ca aceasta să accepte negocieri reale”, a declarat Kallas.

Includerea pe lista țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului presupune o înăsprire semnificativă a controlului asupra operațiunilor financiare care implică organizații sau persoane din Rusia, inclusiv verificări complexe pentru toate tranzacțiile.