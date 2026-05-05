Un raport pozitiv și un raport negativ, emise de Comisia de evaluare a procurorilor în privința a doi acuzatori Anticorupție

Comisia de evaluare a procurorilor a emis rapoartele în privința a doi procurori din Procuratura Anticorupție – Stanislav Odajiu și Andrei Balan. Astfel, s-a propus promovarea evaluării externe de către Stanislav Odajiu și nepromovarea evaluării externe de către Andrei Balan.

„Completul A a propus promovarea evaluării externe de către Stanislav Odajiu, în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 252/2023. În privința procurorului Andrei Balan, completul a propus nepromovarea evaluării externe, în urma procedurii de reevaluare”, se arată într-un comunicat al Comisiei.

Reevaluarea lui Balan a fost inițiată după ce Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins, la 2 octombrie 2025, raportul de nepromovare al Comisiei. CSP a semnalat aspecte legate de determinarea economiilor la începutul perioadei de evaluare, plauzibilitatea unor împrumuturi și metodologia cheltuielilor de consum ale populației.

„În cadrul reevaluării, Completul a reanalizat și remediat aceste aspecte și a concluzionat că Andrei Balan nu întrunește criteriul de integritate financiară”, a punctat Comisia.

Rapoartele de evaluare și reevaluare au fost transmise CSP.

Andrei Balan activează în Procuratura Anticorupție din 2003. În 2021, CSP l-a desemnat pe Andrei Balan să investigheze sesizarea depusă de către ex-deputata Platformei Demnitate și Adevăr, Inga Grigoriu, privind acțiunile procurorului general Alexandr Stoianoglo în legătură cu expulzarea celor 7 profesori turci și pedeapsa cu care s-a ales fostul director al Serviciului de Informații și Securitate SIS, Vasile Botnari. Ulterior, acesta a dispus refuzul în pornirea urmăririi penale pe acest caz, iar procesul penal inițiat a fost clasat.

Stanislav Odajiu, a fost numit în funcția de procuror în 2018. Acesta reprezentat acuzarea de stat în instanță unde fostul director al Serviciului Protecție și Pază de Stat (SPPS), Iaroslav Martin, a fost achitat în dosarul de abuz de putere, în care a fost învinuit că a utilizat în scop personal o vilă de la Pensiunea din Holercani, în timp ce conducea instituția. În instanță, procurorii au susținut că Martin a provocat SPPS un prejudiciu în proporții considerabile, în sumă de peste 92 de mii de lei. Stanislav Odajiu, a pledat pentru recunoașterea vinovăției inculpatului în comiterea faptelor imputate acestuia.