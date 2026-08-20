Un procuror Anticorupție a fost propus pentru promovarea evaluarii de către Comisia de evaluare a procurorilor

Ion Ursu, procuror delegat în Procuratura Anticorupție, întrunește criteriile de integritate etică și financiară, astfel Comisia de evaluare a procurorilor a propus joi, 20 august, promovarea evalurării acestuia.

Raportul de evaluare a fost transmis lui Ion Ursu și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), care urmează să se pronunțe asupra acestuia, în conformitate cu prevederile legale.

„Raportul va fi făcut public după expirarea termenului de contestare a deciziei CSP sau în termen de trei zile de la pronunțarea unei hotărâri definitive ale Curții Supreme de Justiție”, a precizat Comisia.

Ursu a fost audiat pe 17 iulie, iar în urma evaluării, Completul nu a identificat dubii cu privire la conformitatea cu criteriile de integritate. În lipsa unor informații noi, Completul urmează să adopte un raport cu propunerea de promovare a evaluării de către procuror.

Potrivit, Magistrat.md, Ion Ursu a fost numit pe 23 octombrie 2018 în funcția de procuror în cadrul Procuraturii municipiului Chișinău.