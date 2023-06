Un obiect istoric, conservat sub sticlă în centrul orașului Călărași

În 2020, în timpul unor lucrări de reparație a unui trotuar din centrul orașului Călărași, a fost descoperit un mormânt vechi bisericesc, altfel zis cavou. După un an de zile, autoritățile au alocat resurse financiare și obiectul istoric a fost conservat sub sticlă, devenind astfel un obiectiv turistic pentru orașul Călărași. Cavoul se află în gestiunea Muzeului de Istorie și Etnografie „Dumitru Scvorțov-Russu”.

„Mi-am dorit foarte mult ca acest obiect să nu fie acoperit înapoi cu țărnă, dar să fie valorificat”

Muzeografa Mariana Iurcu, care activează la Muzeul de Istorie și Etnografie „Dumitru Scvorțov-Russu” din orașul Călărași, a reușit să convingă autoritățile publice locale să aloce bani pentru a conserva sub sticlă cavoul descoperit.

„Cavoul a fost identificat în 2020, când s-a făcut o pantă de drum reparată de către primărie. Imediat am chemat colegii de la Agenția Națională de Arheologie. Ei au venit, au curățit, au cercetat ceea ce s-a găsit în interior. Au fost surprinși, pentru că este pentru prima oară când ei dau peste un cavou. Cavoul a fost inițial în stare, știți cum, cu mult pământ deasupra, dar ei s-au străduit câteva zile și l-au curățat. După care au venit în scris cu un act în care explică ce a fost găsit și care sunt recomandările din partea lor, ce să facem cu acest bun. Eu automat mi-am dorit foarte mult ca acest obiect să nu fie acoperit înapoi cu țărnă și pământ, dar să fie valorificat. După care am mers la domnul primar și am solicitat, inițial verbal, că iată, ar trebui să fie acest obiectiv pus în valoare, conservat și astfel să avem și un punct de atracție turistică, pe lângă faptul că el este un obiect de istorie și cultură a localității”, menționează angajata muzeului.

Mariana Iurcu, muzeografă ce activează la Muzeul de Istorie și Etnografie „Dumitru Scvorțov-Russu” din orașul Călărași

„Cavoul din centrul orașului este de o valoare importantă, fiind și o atracție turistică”

În prezent, obiectul istoric se află în gestiunea Muzeului de Istorie și Etnografie „Dumitru Scvorțov-Russu”, angajații căruia contează pe responsabilitatea cetățenilor – să nu vandalizeze cavoul.

„Dacă e să oferim un context istoric, aici a fost o biserică, cea mai veche sau prima biserică din piatră a localității Călărași din zona veche. Prin anii︐60 ai secolului trecut puterea sovietică a decis să o demoleze, ca să construiască un bloc de 100 de apartamente. Evident, acolo unde sunt biserici, sunt și cavouri, mai exact sunt înmormântați preoții și persoanele de rang sau de statut din localitate. În cazul nostru a fost interesant, pentru că aceste cavouri sunt pentru fiecare mort sau mai bine-zis este înmormântat un preot sau un boier localnic anume în fiecare cavou. Cavoul dat din centrul orașului este de o valoare importantă, fiind și o atracție turistică”, punctează Mariana Iurcu.