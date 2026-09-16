Un comandant militar decorat recent de Vladimir Putin cu cea mai înaltă distincție de stat a Rusiei a decedat, a anunțat miercuri un oficial de rang înalt din Ministerul rus al Apărării, relatează publicația independentă The Moscow Times.





Generalul-maior Apti Alaudinov, șef adjunct al ramurii ideologice a Ministerului rus al Apărării și comandant al forțelor speciale Ahmat, a confirmat că generalul-maior Anton Grunis „a trecut în altă lume”.



„Ne-a părăsit ca un erou care și-a îndeplinit datoria sacră”, a spus Alaudinov, fără a specifica când a murit Grunis și în ce circumstanțe.

Comandantul Forțelor de sisteme fără pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi, alias „Madyar” („Maghiarul”), a declarat că generalul Grunis a fost ucis într-un raid nocturn efectuat pe 12/13 septembrie în regiunea Donețk.

Anton Grunis (46 de ani) a condus Brigada a 4-a de Pușcași Motorizați (unitatea militară 40318) din cadrul forțelor terestre ale armatei ruse. Această brigadă joacă un rol-cheie în eforturile Kremlinului de a cuceri regiunea Donețk.

În iulie, Grunis l-a informat personal pe Putin despre capturarea orașului Kosteantînivka, unul dintre cele patru orașe puternic fortificate care alcătuiesc așa-numita „centură de fortărețe” a Ucrainei. Anterior, Grunis se lăudase că trupele aflate sub comanda sa „au tăiat orașul în felii” flancând liniile de apărare ucrainene. Vladimir Putin i-a acordat lui Grunis medalia de Erou al Rusiei, iar ministrul apărării Andrei Belousov i-a pus-o la piept pe 28 august.

Ucraina neagă că rușii ar fi cucerit Kosteantînivka. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a oferit să se întâlnească cu Vladimir Putin la Kosteantînivka pentru a-i demonstra că armata rusă nu controlează orașul.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, cu sediul în SUA, forțele ruse

controlează părți ale orașului, dar forțele ucrainene continuă să desfășoare contraofensive în zonă.



