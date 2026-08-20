Un copil de trei ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de o mașină în curtea unui bloc din capitală

Un copil de trei ani a decedat în seara zilei de joi, 20 august, după ce a fost lovit de o mașină, a anunțat Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit informațiilor preliminare, un Mercedes, condus de o femeie de 41 de ani, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, s-a ciocnit cu o trotinetă pe care se afla copilul, în curtea unui bloc locativ.

În urma impactului, bǎiatul a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale, unde a decedat la scurt timp.

Conducătoarea auto a fost testată alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.