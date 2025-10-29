Un complice al crimei din sectorul Rîșcani urmează a fi extrădat în R. Moldova

Autorității Marii Britanii și Irlandei de Nord au admis pe 14 octombrie demersului Procuraturii Generale (PG) privind extrădarea unui cetățean al Turciei, în vederea tragerii la răspundere penală pentru complicitate la omorul din 10 iulie 2024, pe terasa unei cafenele din sectorul Rîșcani, anunță PG.

Astfel, complicele este Toper Hassan, un fost avocat în vârstă de 58 de ani, care se presupune că a conspirat pentru a-l ucide pe Izzet Eren alături de Kemal Armagan.

Potrivit PG, învinuitul a fost reținut pe teritoriul Marii Britanii pe 29 august 2024, fiind anunțat în căutare internațională de către procurorii din R. Moldova, cu scop de arest și extrădare.

„Admiterea extrădării a fost posibilă datorită cooperării active dintre Procuratura Generală a R. Moldova și Serviciul de urmărire penală al Coroanei din Regatul Unit al Marii Britanii, precum și eforturilor constante depuse de autoritățile ambelor state în vederea combaterii criminalității grave transfrontaliere”, a precizat PG.

Astfel, în perioada următoare, organele competente urmează să organizeze escortarea în R. Moldova a învinuitulu.

Ziarul de Gardă a scris în august că Toper Hassan a călătorit în R. Moldova de patru ori pentru a „organiza logistica” uciderii lui Eren, potrivit Veridica.

Motivul crimei este răzbunarea pentru uciderea fratelui soției avocatului, la Londra, în 2012. Toper Hassan a contestat cererea de extrădare în R. Moldova, argumentând că „ar fi prejudiciat la proces prin transformarea cazului în armă politică”, adăugând că siguranța sa ar fi în pericol și că se va confrunta cu „tratamente inumane” în închisoarea din R. Moldova. Contestația însă a fost respinsă.

Pe 13 august 2024, un judecător de instrucție din R. Moldova a emis un mandat de arestare pe numele lui Toper Hassan, avocatul riscând o pedeapsă cu închisoarea de la 15 la 20 de ani.

Astfel, instanța de la Londra a concluzionat faptul că nu există motive rezonabile pentru ca persoana să nu fie extrădată în R. Moldova.

„(…) Nu s-a stabilit nicio relație de cauzalitate între presupusa opinie politică și urmărirea penală. Nu există dovezi că statul solicitant (R. Moldova, n.red.) vrea să-l urmărească penal din alte motive decât să aplice corespunzător legea penală, utilizând probele în cadrul unei anchete. Infracțiunile invocate sunt grave și există suficiente motive pentru a susține urmărirea penală. Nu au fost prezentate dovezi care să pună la îndoială legitimitatea procedurii. Dacă aceste elemente sunt suficiente pentru a asigura condamnarea este o chestiune care ține de competența instanței de judecată (…)”, se spune în document.

Presa internațională scrie că Hassan a fost arestat la Aeroportul Stansted din Londra pe 29 august 2024, în timp ce revenea din Istanbul.

Pe 10 iulie 2024, un cetățean turc în vârstă de 41 de ani a fost împușcat mortal la o terasă din sectorul Râșcani al capitalei. Omorul a fost comis de un bărbat, cu fața acoperită de o cască, în timp ce se deplasa pe o bicicletă electrică. Potrivit Procuraturii Generale, bărbatul care a fost ucis era liderul unei „grupări criminale”. Anterior, acesta a fost anunțat pe canalele Interpol de către autoritățile din Marea Britanie pentru arest și extrădare, fiind învinuit de comiterea unor infracțiuni de contrabandă și comercializarea heroinei.