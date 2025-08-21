UPDATE Procuratura confirmă că a solicitat extrădarea din Marea Britanie în R. Moldova a unui complice în cazul crimei din sectorului Rîșcani al capitalei

UPDATE: Purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) de la Chișinău, Emil Gaitur, a declarat pentru Ziarul de Gardă că „instituția confirmă faptul că a solicitat extrădarea din Marea Britanie în R. Moldova a unui complice, în cadrul dosarului de omor din sectorul Râșcani al capitalei, în vara lui 2024.

„Acțiunile de urmărire penală continuă, cu garantarea drepturilor procedurale ale persoanelor”, a spus Emil Gaitur.

Știrea inițială:

Toper Hassan, un avocat în vârstă de 58 de ani, este cercetat în legătură cu împușcarea lui Izzet Eren, capul bandei Tottenham Turks, în Chișinău, pe 10 iulie 2024. Se presupune că a conspirat pentru a-l ucide pe Eren alături de Kemal Armagan, o figură importantă din cadrul grupării rivale Hackney Turks, care este cercetat de poliție în legătură cu două crime la Londra, scrie Veridica.

Ziarul britanic The Times, care relatează pe larg acest caz, precizează că Hassan a condus o firmă de avocați în Green Lanes, nordul Londrei, până când a fost suspendat din activitate de către un tribunal disciplinar în 2008.

Avocatul și-a ajutat soția să răzbune uciderea fratelui său

Hassan a călătorit în R. Moldova de patru ori pentru a „organiza logistica” uciderii lui Eren, potrivit Veridica.

Motivul crimei este răzbunarea pentru uciderea fratelui soției avocatului, la Londra, în 2012. Toper Hassan a contestat cererea de extrădare în R. Moldova, argumentând că „ar fi prejudiciat la proces prin transformarea cazului în armă politică”, adăugând că siguranța sa ar fi în pericol și că se va confrunta cu „tratamente inumane” în închisoarea din R. Moldova. Contestația însă a fost respinsă.

Ce pedeapsă riscă avocatul

Conform unei hotărâri din 20 august a Curții Westminster din Londra, consultate de Ziarul de Gardă, bărbatul deține două cetățenii: a Ciprului de Nord și a Regatului Unit. Pe 13 august 2024, un judecător de instrucție din R. Moldova a emis un mandat de arestare pe numele lui Toper Hassan, avocatul riscând o pedeapsă cu închisoarea de la 15 la 20 de ani.

Astfel, instanța de la Londra a concluzionat faptul că nu există motive rezonabile pentru ca persoana să nu fie extrădată în R. Moldova.

„(…) Nu s-a stabilit nicio relație de cauzalitate între presupusa opinie politică și urmărirea penală. Nu există dovezi că statul solicitant (R. Moldova, n.red.) vrea să-l urmărească penal din alte motive decât să aplice corespunzător legea penală, utilizând probele în cadrul unei anchete. Infracțiunile invocate sunt grave și există suficiente motive pentru a susține urmărirea penală. Nu au fost prezentate dovezi care să pună la îndoială legitimitatea procedurii. Dacă aceste elemente sunt suficiente pentru a asigura condamnarea este o chestiune care ține de competența instanței de judecată (…)”, se spune în document.

Presa internațională scrie că Hassan a fost arestat la Aeroportul Stansted din Londra pe 30 august 2024, în timp ce revenea din Istanbul.

Detalii despre omorul din sectorul Rîșcani din Chișinău

Pe 10 iulie 2024, un cetățean turc în vârstă de 41 de ani a fost împușcat mortal la o terasă din sectorul Râșcani al capitalei. Omorul a fost comis de un bărbat, cu fața acoperită de o cască, în timp ce se deplasa pe o bicicletă electrică. Potrivit Procuraturii Generale, bărbatul care a fost ucis era liderul unei „grupări criminale”. Anterior, acesta a fost anunțat pe canalele Interpol de către autoritățile din Marea Britanie pentru arest și extrădare, fiind învinuit de comiterea unor infracțiuni de contrabandă și comercializarea heroinei.

Bărbatul nu a fost extrădat din R. Moldova pentru că a depus cerere de azil. În urmă cu doi ani i-a fost refuzată acordarea azilului, dar până acum nu există o decizie definitivă a instanței de judecată. Anchetatorii examinează versiunea unei reglări de conturi între „grupări criminale” sau lichidarea intenționată a cetățeanului turc, pentru a împiedica unele declarații pe care le-ar fi putut face într-un dosar din Marea Britanie.

Ulterior, autoritățile de la Chișinău au inițiat o anchetă de serviciu la IGM, pentru „investigarea procedurilor legale aplicate de funcționari” în cazul liderului unei „grupări criminale” din Turcia care a fost asasinat în sectorul Rîșcani al capitalei. Pe 10 iulie mai multe instituții ale statului au fost audiate la Parlament pe acest subiect. Potrivit președintelui Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, cetățeanul turc a fost reținut pe teritoriul R. Moldova aproximativ 560 de zile, însă termenul maxim prevăzut în legislație este de 180 de zile.

Poliția a reținut două persoane în cazul cetățeanului turc împușcat mortal. Ulterior, bărbatul care a comis omorul a fost localizat și reținut în Turcia.