Un cetățean rus, care a intrat ilegal în țară, a fost îndepărtat sub escortă de pe teritoriul R.Moldova
Un cetățean al Federației Ruse a fost îndepărtat sub escortă de pe teritoriul R.Moldova, după ce s-a depistat că acesta a traversat ilegal frontiera de stat, anunță Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) într-un comunicat.
Angajații Direcției regionale Centru a IGM care au stabilit că bărbatul, în luna martie 2025, a traversat ilegal frontiera R. Moldova, prin ocolirea controlului de frontieră la intrare. Totodată, în cadrul verificărilor efectuate, s-a constatat că persoana nu deținea documente de călătorie valabile.
În privința acestuia, la demersul IGM, a fost dispusă măsura îndepărtării sub escortă, cu aplicarea interdicției de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de 5 ani.
Acesta a fost îndepărtat pe data de 28 aprilie 2026, în cursul dimineții.
„Inspectoratul General pentru Migrație reamintește că respectarea regimului de ședere și a legislației privind trecerea frontierei de stat este obligatorie, iar încălcarea acestora atrage aplicarea măsurilor legale corespunzătoare, inclusiv returnarea și instituirea interdicției de intrare”, se arată în comunicat.