Pacienții își vor putea expune experiența privind serviciile medicale și calitatea lor prin intermediul platformei „Vocea pacientului”, lansată de Ministerul Sănătății

Platforma națională „Vocea pacientului”, un instrument digital inovator creat pentru colectarea opiniilor și experiențelor pacienților, a fost lansată marți, 28 aprilie, de către Ministerul Sănătății la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. Platforma are scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale și de a face sistemul de sănătate mai transparent, mai responsabil și mai apropiat de nevoile reale ale cetățenilor, precizează MS.

Potrivit Ministerului Sănătății, prin lansarea platformei, autoritățile își propun să încurajeze participarea activă a pacienților în procesul de îmbunătățire a serviciilor medicale și să creeze un mecanism unitar, la nivel național, de colectare și valorificare a experienței acestora.

„Fiecare cetățean din R. Moldova va putea împărtăși de acum experiențele sale privind serviciile medicale prin intermediul platformei, prin completarea unui chestionar despre calitatea serviciilor, interacțiunea cu personalul medical, informarea despre drepturi și responsabilități ca pacient și alte aspecte relevante. Platforma oferă un mecanism sigur și accesibil, care protejează confidențialitatea utilizatorilor și reduce teama de eventuale consecințe, una dintre barierele frecvent întâlnite în exprimarea conexiunii inverse în sistemul medical”, scrie ministerul.

Platforma este concepută și ca un instrument de management intern pentru instituțiile medicale. Fiecare unitate medicală își poate crea un cont dedicat, iar după autentificare poate monitoriza în timp real indicatorii de satisfacție ai pacienților, identificând rapid domeniile care necesită îmbunătățiri și evoluția calității serviciilor.

„Mesajul central al inițiativei este că vocea pacientului devine parte a procesului decizional în sistemul de sănătate, contribuind la îmbunătățirea serviciilor medicale și la creșterea calității îngrijirilor oferite. Menționăm că, până la finalul anului, platforma va fi testată în 109 instituții medico-sanitare publice din țară, reprezentând o etapă esențială în implementarea și ajustarea mecanismului la nivel național”, se arată în comunicatul MS.

La eveniment au participat ministrul Sănătății, Emil Ceban, directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova, Guido Beltrani, reprezentantul de țară Crucea Roșie din Elveția în R. Moldova, Viorel Gorceag, consilierul pentru digitalizare în sănătate al ministrului Sănătății, Corneliu Ciorici, administrația și personalul spitalului.