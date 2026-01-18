Un cetățean nepalez a salvat un copil în vârstă de cinci ani, căzut într-un lac înghețat din Craiova, la aproximativ zece metri de mal

Un copil de aproximativ 5 ani, aflată în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova împreună cu tatăl său, a căzut sâmbătă, 17 ianuarie, în lacul parțial înghețat, la aproximativ 10 metri de mal. Un bărbat din Nepal a sărit în apă și a ținut în viață copilul, până la sosirea pompierilor, potrivit Liberatea.ro.

Inițial, doi adulți s-au dus după minor ca să îl salveze. Până la sosirea pompierilor, alți 4 bărbați au intrat în apa înghețată ca să ajute la salvarea fetiței de 5 ani, dar la mal.

„Se intervine în parcul Nicolae Romanescu pentru scoaterea unui copil de aproximativ 5 ani căzut în apă la o distanță de 10 metri de mal se intervine cu un echipaj SMURD și o ambarcațiune. Din primele informații, în apă ar fi intrat după copil un adult care îl ține în brațe și nu pot ieși la mal. În apă ar mai fi intrat încă un adult”, au precizat pompierii ISU România pe 17 ianuarie.

În final, toate persoanele, adică cei 6 adulți și copilul, au fost duse la spital, conștiente și cooperante.

Tatăl a sărit după copil, dar a rămas blocat în gheață

Potrivit martorilor, fetița s-ar fi dat jos de pe sanie și a fugit direct pe gheață, chiar sub privirile tatălui. În câteva secunde, gheața s-a spart, iar ea a căzut în apă.

Disperat, tatăl a alergat după fiica sa și a sărit în lac, însă a rămas blocat în gheață. Mai mulți oameni aflați pe margine au încercat să intervină și au sunat la 112. Rând pe rând, alți cinci bărbați au intrat în apa extrem de rece, însă stratul gros de gheață a făcut intervenția aproape imposibilă. Martorii spun că fetița, îmbrăcată gros, a plutit și s-a ținut de gheață zeci de minute, în timp ce zeci de oameni de pe mal încercau, fără succes, să ajungă la ea.

Singurul care a reușit să ajungă efectiv la copil a fost un bărbat de 48 de ani, cetățean nepalez, aflat la muncă în Craiova. Acesta a sărit în apa înghețată, a înotat până la fetiță și a ținut-o la suprafață aproximativ 30 de minute, până la sosirea pompierilor.

Subprefectul județului Dolj, Eugen Călinoiu, aflat în parc în acel moment, a confirmat rolul decisiv al bărbatului străin în salvare.

„Astăzi am fost martor la acțiunea de salvare a unei fetițe în Parcul Nicolae Romanescu, pe lacul parțial înghețat, în condiții extrem de dificile, dar empatia și implicare celor care se aflau la plimbare și a instituțiilor din cadrul ISU, SMURD, Poliție au salvat viața unui copil. Cel mai important aspect este faptul că primul care ajunge la fetiță, prin apa înghețată și care o ține în brațe timp de 30 minute, este un om pe care eu l-am identificat, la urcare în ambulanță, ca fiind de origine asiatică, probabil un muncitor migrant, dar care și-a riscat viața pentru a salva un copil român de la moarte”, a scris acesta pe Facebook.

După aproximativ 45 de minute, pompierii au reușit să introducă o barcă, să spargă gheața și să îi recupereze pe copilă și pe bărbații aflați în apă. Fetița a fost scoasă tremurând și a fost transportată la spital, alături de tatăl ei și de salvatorul nepalez.

Potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, fetița și bărbatul care a ajutat-o au ajuns în stare de hipotermie severă: „Fetița, împreună cu o altă victimă, au fost admiși în aria de resuscitare. În paralel cu încălzirea pacienților, aceștia au fost monitorizați atent. La acest moment, toți pacienții sunt conștienți și stabili, cu o evoluție bună”, a declarat Cristina Geormăneanu, purtător de cuvânt al spitalului.