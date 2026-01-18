Acces limitat în anumite locuri din capitală, între 18 și 20 ianuarie, în contextul vizitei oficiale a președintelui Albaniei

În perioada 18- 20 ianuarie 2026 (ora 08:00 – 18:00), va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura este luată de poliție, în contextul vizitei oficiale la Chișinău a președintelui Republicii Albania, care va vizita instituțiile de stat ale R. Moldova, informează Primăria Municipiului Chișinău.

Pentru buna desfășurare a vizitei oficiale va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din municipiul Chișinău, din centrul orașului și arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional Chișinău, inclusiv desfășurarea întrunirilor, manifestărilor în masă, lucrărilor de reparație a drumurilor/a rețelelor electrice/termice, apeduct/canalizare și curățare/tăiere a arborilor, în perimetrul străzilor pe unde se va deplasa coloana oficială.

Excepție de la restricțiile enunțate sunt manifestările social-culturale, menționate în declarațiile prealabile, depuse la Primăria Municipiului Chișinău, în perioada vizată.

„Conducătorii auto sunt îndemnaţi să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul circulației rutiere”, îndeamnă Primăria.

Președinta Maia Sandu îl va găzdui, luni, 19 ianuarie, la Chișinău pe Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, care va efectua o vizită oficială în R. Moldova în perioada 18 – 20 ianuarie, la invitația șefei statului, potrivit Președinției.