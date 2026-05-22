VIDEO O femeie de 74 de ani, păgubită cu 250 de mii de lei. O tânără din Letonia, care avea rol de „curier”, și un bărbat din Chișinău, reținuți pentru escrocherie

O tânără de 18 ani din Letonia, care avea rol de „curier”, și un bărbat de 56 de ani din Chișinău, responsabil de colectarea banilor, au fost reținuți de oamenii legii într-un dosar de escrocherie, anunță vineri, 22 mai, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Victima, o femeie de 74 de ani, a fost convinsă să transfere 250 000 de lei, într-un pretins „cont bancar securizat”.

„(…) În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat bani în valută străină (5600 de dolari) și un pistol deținut legal, dar cu actele permisive expirate”, se spune într-un comunicat al Inspectoratului.

Potrivit anchetei, tânăra se deplasa periodic în R. Moldova pentru a participa la „activitățile infracționale”. Aceasta a fost arestată pentru 30 de zile, iar bărbatul- reținut pentru 72 de ore.

Conform oamenilor legii, investigațiile continuă.

Oamenii legii au avertizat în repetate de rânduri: „Persoanele care vă telefonează pot folosi diferite pretexte pentru a obține date personale sau bancare, prin apeluri insistente sau mesaje SMS cu coduri de verificare. După ce primiți un cod prin SMS, escrocii revin cu apeluri și încearcă să vă convingă să le oferiți informații confidențiale. În acest mod, puteți pierde sume importante de bani. Vă îndemnăm să rămâneți prudenți și să discutați cu părinții, bunicii și apropiații despre aceste metode de înșelătorie”, se arată în comunicat.

Anterior, IGP a informat că mai mulți cetățeni au fost contactați prin apeluri și mesaje, de persoane care pretind a fi angajați ai instituțiilor publice, reprezentanți ai băncilor și ai companiilor Moldcell și Premier Energy sau curieri. Poliția a avertizat că acestea sunt scheme de escrocherie.