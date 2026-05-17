Un bărbat a intrat cu mașina într-un grup de trecători în Italia, rănind opt persoane

Un bărbat a intrat cu mașina într-un grup de trecători în orașul Modena, din nordul Italiei, sâmbătă, 16 mai, rănind opt persoane, dintre care patru grav, au declarat oficialii. Printre acestea se număra și o femeie căreia i s-au amputat ambele picioare. După ce mașina s-a oprit lângă o vitrină, șoferul a ieșit ținând un cuțit și a rănit un trecător care l-a urmărit, înainte ca suspectul să fie oprit, scrie BBC.

Suspectul, în vârstă de 31 de ani, a fost identificat de oficiali ca fiind un cetățean italian de origine marocană.

Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a anulat o călătorie planificată în Cipru și a descris incidentul ca fiind „extrem de grav”. Aceasta i-a vizitat pe răniți la spital împreună cu președintele Sergio Mattarella duminică, 17 mai.

De asemenea, s-a întâlnit cu Luca Signorelli, trecătorul care a intervenit, și i-a mulțumit pentru acțiunile sale.

„Ceea ce face ca o persoană obișnuită să fie eroică este momentul în care inima alege să facă bine, chiar și atunci când asta implică un risc”, a scris ea pe X și a distribuit o imagine cu ei îmbrățișându-se.

Incidentul a avut loc sâmbătă după amiază, când mașina care circula cu viteză a lovit pietonii de pe Via Emilia, lângă emblematica catedrală din Modena, la sud-est de Milano. Vehiculul a virat apoi la stânga înainte de a se opri în fața unei vitrine.

Signorelli declarase presei italiene că încerca să o ajute pe femeie când a observat că șoferul încerca să fugă.

El a spus că l-a urmărit, iar atacatorul s-a întors spre el cu un cuțit în mână. A primit o lovitură la cap și una în piept înainte de a putea să-l imobilizeze pe suspect, cu ajutorul altor trecători.

Într-o conferință de presă de sâmbătă seara, prefectul din Modena, Fabrizia Triolo, a declarat că suspectul fusese trimis la un centru de sănătate mintală în 2022 pentru „tulburări schizoide”, dar apoi „dispăruse fără urmă”.

Un martor ocular a declarat: „Am văzut mașina apropiindu-se, se îndrepta spre bordură. A accelerat brusc – mergea cu cel puțin 100 km/h. Am văzut oameni zburând”, a declarat martorul presei italiene.

Primarul orașului Modena, Massimo Mezzetti, a declarat că se pare că șoferul „a condus în mod deliberat pe trotuar, lovind mai multe persoane și izbindu-se de o vitrină. Apoi a coborât din mașină și a ținut un cuțit”, a spus Mezzetti.

Cinci femei și trei bărbați au fost răniți.