Peste 1600 de vizitatori au participat la Noaptea Muzeelor în Parlament. Un grup de studenți au prezentat inițiative legislative proprii

Peste 1600 de persoane atât din țară, cât și de peste hotare și-au petrecut seara de sâmbătă, 16 mai, la Parlamentul R. Moldova, care și-a deschis ușile pentru public în contextul Nopții Muzeelor și al Zilei Parlamentului. Programul a inclus activități interactive și educative dedicate tuturor categoriilor de vârstă.

Experiența vizitatorilor a început în scuarul Parlamentului, unde au fost expuse automobilele de epocă ale instituției și amenajată o zonă foto cu simbolurile naționale.

În interiorul clădirii, participanții au avut ocazia să descopere evoluția instituției legislative și să participe la activități de simulare a procesului decizional.

„La parter, în zona „Parlamentul în timp”, vizitatorii au putut vedea la Muzeul instituției documente reprezentative pentru istoria și parcursul european al R. Moldova: copia Declarației de Independență, ediții ale Constituției, primul număr al Monitorului Oficial, precum și originalul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Tot aici, vizitatorii au participat la concursuri interactive și au venit cu propuneri pentru un Parlament mai transparent și mai aproape de oameni”, comunică instituția.

Un interes aparte a fost manifestat pentru sala de ședințe plenare, unde cetățenii au urmărit materiale video despre procesul legislativ.

„Totodată, studenții Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, coordonați de profesoara de educație pentru societate, Oxana Antonov-Loghin, au prezentat inițiative legislative proprii. Propunerile tinerilor au vizat sistemul de evaluare în educație, bursele de merit pentru elevi și studenți, precum și dotarea școlilor cu dulapuri individuale pentru fiecare elev”, transmite Parlamentul.

Turul Parlamentului s-a încheiat la etajul trei, în zona „Viitorul european”, unde au fost expuse proiecte ale viitorului elaborate de studenți și cadre didactice de la Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Vizitatorii au avut acces și în sala Europa, unul dintre cele mai importante spații ale instituției, destinat întrevederilor cu oficiali din diferite țări și ședințelor Biroului permanent.

Noaptea Muzeelor este un eveniment cultural internațional organizat sub egida Consiliului Europei, UNESCO și a Consiliului Internațional al Muzeelor (ICOM). În fiecare an, în luna mai, muzee și instituții culturale din numeroase țări își deschid ușile pentru public până târziu.