Un avocat, găsit vinovat de trafic de influență. Acesta mai este vizat în alte două dosare similare, pe marginea unuia dintre ele fiind anterior condamnat

Un avocat a fost găsit vinovat pentru trafic de influență, iar o altă persoană – pentru cumpărare de influență. Sentința a fost pronunțată la data de 21 octombrie 2025, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Apărătorul vizat este Ruslan Cibric, care a mai fost condamnat în martie 2025 într-un dosar similar. Pe numele lui mai este deschisă și o a treia cauză penală, tot pentru trafic de influență.

Potrivit unui comunicat al instanței, Cibric a pretins și primit mijloace bănești în mai multe episoade, în schimbul promisiunii de a influența persoane cu funcții de demnitate publică din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, al Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, precum și din cadrul Curții de Apel Chișinău.

„Potrivit probatoriului, în perioada ianuarie 2021 – februarie 2023, inculpatul a pretins și primit sume totale de 6 750 euro, de la mai multe persoane, sub pretextul că poate determina adoptarea unor soluții favorabile în cauze penale aflate pe rol. Totodată, în ianuarie 2023, o altă persoană a transmis inculpatului mijloace bănești în cuantum de aproximativ 500–600 euro, acceptând oferta acestuia de a interveni pe lângă funcționari publici, fapt calificat ca cumpărare de influență”, se precizează în comunicat.

Al doilea inculpat a fost condamnat, fiindu-i stabilită o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 2 500 de unități convenționale, ceea ce reprezintă echivalentul sumei de 125 000 de lei.

Avocatul, a fost condamnat, după cum urmează:

pentru primul episod – închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis;

pentru al doilea episod – închisoare pe un termen de 2 (doi) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis;

În baza art. 84 alin.(1) din Codul penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor stabilite, a fost stabilită pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În temeiul prevederilor art. 901 din Codul penal, pedeapsa cu închisoare stabilită urmează a fi executată în felul următor:

– perioada de 1 an și 6 luni de închisoare urmează a fi executată în penitenciar de tip semiînchis;

– perioada de 1 an și 6 luni de închisoare se suspendă condiționat pe o perioadă de probațiune de 2 (doi) ani.

De asemenea, conform art. 65 alin. (3) Cod penal, instanța a aplicat pedeapsa complementară sub formă de privare de dreptul de a exercita profesia de avocat pe un termen de 5 ani.

Totodată, a fost dispusă confiscarea de apărător și trecerea în folosul statului a sumei de 6 750 de euro, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executări sentinței, cu titlul de bunuri rezultate din infracțiune.

Sentința este cu drept de apel, la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani). Până la data când sentinţa va deveni definitivă, în privinţa avocatului a fost aplicată măsura preventivă – arestarea preventivă, pentru asigurarea punerii în executare a pedepsei cu închisoare.

Ruslan Cibric, vizat în alte dosare similare

Ruslan Cibric, care activează în calitate de avocat din 2011, a fost găsit vinovat pentru trafic de influență și obligat, de către prima instanță, să achite o amendă de 110 mii de lei.

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, printr-o sentință emisă luni, 17 martie, a dispus confiscarea specială din contul inculpatului a mijloacelor bănești rezultate din comiterea infracțiunii și a mijloacelor valutare recunoscute în calitate de corpuri delicte, în sumă totală de 9 200 de euro (180 de mii de lei, n.r.).

Conform probelor prezentate în instanță, acumulate de Procuratura Anticorupție în comun cu Centrul Național Anticorupție, în perioada 2020-2021, inculpatul ar fi pretins și primit mijloace bănești în sumă de 9 200 euro de la denunțător, pentru a influența persoane publice din cadrul Inspectoratului de Poliție și persoane cu funcție de demnitate publică din cadrul Procuraturii, pentru a-i determina să adopte o soluții favorabile pe marginea faptelor investigate în privința denunțătorului în cadrul unei cauzei penale ce vizează falsificarea înscrisurilor și dobândirea ilicită a unui automobil.

„Ulterior din suma pretinsă și primită în mărime de 9 200 euro avocatul a restituit declarantului 1200 euro cu motivația de imposibilitate a exercitării influenței promise în legătură cu ultima decizie ce urma a fi adoptată în cadrul cauzei penale din gestiunea procuraturii. Deși inculpatul a negat comiterea faptelor atât la faza de urmărire penală, cât și pe parcursul examinării cauzei în instanță, vinovăția acestuia a fost stabilită prin probele cercetate în ședințele de judecată”, a transmis PA.

Totodată, potrivit datelor de pe Portalul Național al Instanțelor de Judecată, avocatul mai este vizat într-un alt dosar pentru trafic de influență. Prima ședință pe această cauză urmează a avea loc în 2026.