Un avion militar de tip An-22 s-a prăbușit în Rusia. La bord se aflau șapte persoane

Citând presa rusă și serviciile de urgență, serviciul rus Radio Liberty scrie că la bord se aflau șapte persoane. În prezent, nu există informații despre decese sau răniți, potrivit Ukrinform.

Potrivit mai multor canale Telegram, aeronava s-a prăbușit în districtul Furmanovsky. Ulterior, agenția de propagandă TASS, citând serviciile de urgență, a declarat că aeronava s-a prăbușit în zona rezervorului Uvod, la nord de Ivanovo, iar fragmentele sale au fost găsite pe apă.

Unele surse notează că acest An-22 a fost ultima aeronavă de acest tip rămasă în serviciu la Ministerul Apărării din Rusia.

An-22 Antei este cea mai mare aeronavă cu turbopropulsor din lume, concepută pentru transportul de armament greu și supradimensionat. Doar 69 de astfel de aeronave au fost produse în URSS și doar câteva mai sunt în funcțiune.

Conform Ukrinform, în noiembrie, un elicopter multifuncțional Ka-226 s-a prăbușit în Daghestan, ucigând patru persoane.