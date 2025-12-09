Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor venite din Belarus

Guvernul lituanian a declarat marți, 9 decembrie, starea de urgență din cauza baloanelor folosite de contrabandiști din Belarus, care au perturbat traficul aerian, și a solicitat Parlamentului să permită armatei să acționeze alături de poliție și poliția de frontieră, scrie Reuters.

Aeroportul din Vilnius a fost închis în repetate rânduri din cauza baloanelor meteorologice, despre care Lituania susține că sunt trimise de contrabandiști care transportă țigări și constituie un „atac hibrid” din partea Belarusului, un aliat apropiat al Rusiei.

„Starea de urgență este declarată nu numai din cauza perturbărilor din aviația civilă, ci și din motive de securitate națională”, a declarat ministrul de interne Vladislav Kondratovic în cadrul unei ședințe a Guvernului transmisă în direct marți.

Belarus a negat responsabilitatea pentru baloane și a acuzat Lituania de provocări, inclusiv de trimiterea unei drone pentru a arunca „material extremist”, lucru pe care Lituania îl neagă.

Guvernul lituanian a solicitat Parlamentului să acorde armatei puterea de a acționa în colaborare cu poliția, poliția de frontieră și forțele de securitate în timpul stării de urgență, precum și pe cont propriu, a declarat Kondratovic.

Dacă Parlamentul va fi de acord, armata va primi permisiunea de a limita accesul pe un teritoriu, de a opri și percheziționa vehicule, de a verifica persoanele, documentele și bunurile acestora și de a reține persoanele care opun rezistență sau sunt suspectate de comitere a unor infracțiuni.

Armata va avea dreptul să folosească forța pentru îndeplinirea acestor funcții, a declarat ministrul apărării Robertas Kaunas. Măsurile de urgență vor rămâne în vigoare până când Guvernul le va revoca.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat pe 1 decembrie că situația la frontieră se înrăutățește și a calificat incursiunile cu baloane drept un „atac hibrid” al Belarusului, care este „complet inacceptabil”.

Lituania a impus, de asemenea, starea de urgență în 2021 în regiunea de frontieră cu Belarus, pe motivul unei campanii a Belarusului de a trimite migranți ilegal peste graniță.

În anul următor, Vilnius a anunțat starea de urgență în urma invaziei Rusiei în Ucraina, din cauza temerilor că Lituania ar putea deveni, de asemenea, o țintă.