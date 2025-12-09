UPDATE 22:05 Ucraina ar putea fi pregătită să organizeze alegeri în timpul războiului cu Rusiei dacă SUA și partenerii europeni contribuie la asigurarea securității, a declarat președintele Volodimir Zelenski marți, pe 9 decembrie.

„Cer acum, și afirm acest lucru deschis, ca SUA să mă ajute. Împreună cu partenerii noștri europeni, putem asigura securitatea necesară pentru organizarea alegerilor. Dacă se întâmplă acest lucru, Ucraina va fi pregătită să organizeze alegeri în următoarele 60 până la 90 de zile. Personal, am voința și pregătirea pentru asta”, a declarat Zelenski.

Zelenski a îndemnat parlamentarii să elaboreze propuneri legislative care să permită modificări ale legii electorale în timpul legii marțiale.

UPDATE 20:20 Cea mai mare bancă din Ucraina, Privatbank, deținută de stat, a acordat un împrumut de 118,6 milioane de dolari către Naftogaz, gigantul petrolier și gazier de stat al Ucrainei, pentru achiziții de urgență de gaze naturale, a scris Naftogaz într-un comunicat de presă.

Compania a declarat că va avea nevoie de importuri de 4,4 miliarde de metri cubi de gaze în această iarnă, ceea ce ar costa aproximativ 2,2 miliarde de dolari. Atacurile puternice ale Rusiei din octombrie au distrus peste jumătate din instalațiile de producție de gaze ale țării, împingând Ucraina în pragul unei crize fără precedent.

„Aceste fonduri ne ajută să achiziționăm gaze importate la timp și să consolidăm reziliența energetică a țării”, a declarat directorul general al Naftogaz, Serhii Koretskyi .

Acesta este al doilea împrumut acordat de Privatbank în acest an. În iulie, banca a acordat 111,5 milioane de dolari pentru a consolida rezervele de gaze naturale.

Anunțul vine în contextul în care ucrainenii se confruntă cu lungi pene de curent, în urma atacurilor Rusiei care lovesc instalațiile energetice. Unul dintre recentele atacuri rusești a oprit centrala termică și electrică a Naftogaz din Herson, sudul Ucrainei, și a rănit muncitori din industria energetică pe 3 decembrie.

„Uzina din Herson este o instalație în întregime civilă. Singurul său scop este de a oferi încălzire locuitorilor orașului. În ciuda acestui fapt, rușii atacă sistematic întreprinderea. Acesta este terorism”, a declarat Koretskyi într-un comunicat de presă.

Pe măsură ce Ucraina caută sprijin din partea partenerilor, a intensificat importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) americane, care sunt transportate prin conductele Ucrainei din Polonia. Luna trecută, Naftogaz a semnat un acord cu firma poloneză Orlen, asigurând 300 de milioane de metri cubi de GNL american în trei transporturi pentru primul trimestru al anului 2026.

În urma atacurilor devastatoare din octombrie, băncile au intervenit pentru a acoperi nevoile de urgență ale Ucrainei în domeniul gazelor. La câteva zile după atacuri, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat rapid un pachet de 500 de milioane de euro (580 de milioane de dolari) către Naftogaz, iar banca de stat Oschadbank a declarat că va împrumuta companiei 3 miliarde de hectare (71,2 milioane de dolari).

UPDATE 18:00 Două persoane au fost ucise în urma atacurilor cu drone rusești în zonele de frontieră din regiunea Sumî, anunță șeful Administrației Militare Regionale Sumî, Oleh Hryhorov.

„Doi civili au fost uciși în urma atacurilor cu drone rusești asupra zonei de frontieră din Sumî. În comunitatea Myropillia, astăzi, un bărbat în vârstă de 73 de ani a fost ucis – armata rusă a lovit în mod deliberat o mașină civilă. În comunitatea Krasnopillia, o dronă a atacat un alt vehicul. Două persoane aflate în interior au fost rănite. Din păcate, un bărbat în vârstă de 61 de ani a murit din cauza rănilor suferite”, se arată în raport.

Potrivit lui Hryhorov, pasagera rănită este în prezent spitalizată, iar medicii îi acordă îngrijirile necesare.

UPDATE 16:40 Comandantul Regimentului de Asalt Skala, Iuri, a dorit să le demonstreze jurnaliștilor BBC că Ucraina controlează încă nordul orașului – pentru a arăta că afirmația Kremlinului că ar fi cucerit Pokrovsk este o minciună.

Prin radio, el le-a cerut doi soldați să iasă pentru scurt timp din acoperirea unei clădiri pentru a afișa un steag ucrainean. Aceștia s-au mișcat rapid pentru a evita să fie observați. Transmisia dronei arată momentul în care flutură pentru scurt timp steagul lor galben-albastru, înainte de a se întoarce rapid la adăpost.

„Cred că întreaga lume ar trebui să știe că nu vom renunța pur și simplu la teritoriul nostru. „Dacă nu arătăm acest lucru, toată lumea își va pierde încrederea și va înceta să mai ajute Ucraina”, a declarat Iuri.

Bătălia pentru Pokrovsk, odată un important punct logistic pentru armata ucraineană, se desfășoară de aproape 18 luni. Orașul este deja în ruine. Întrebarea este acum cât timp mai poate rezista Ucraina, scrie BBC.

UPDATE 16:21 Zelenski „pierde” și trebuie să „accepte” acest lucru, Rusia se află „într-o poziție mai puternică”. Declarațiile au fost făcute de liderul Statelor Unite într-un interviu acordat POLITICO

Totodată, președintele Donald Trump a numit Europa ca fiind un grup de națiuni „în declin”, condus de oameni „slabi”. Acesta a discreditat aliații tradiționali ai SUA pentru că „nu au reușit să controleze migrația” și „să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina”. El a subliniat că va susține candidații politici europeni care împărtășesc viziunea sa asupra continentului.

Atacul frontal lui Trump împotriva liderilor politici europeni amenință, potrivit POLITICO, cu o ruptură decisivă a relațiilor SUA cu țări precum Franța și Germania, care au deja relații extrem de tensionate cu administrația Trump.

„Cred că sunt slabi. Dar cred și că vor să fie foarte corecți din punct de vedere politic. Cred că nu știu ce să facă. Europa nu știe ce să facă”, a spus Trump despre liderii politici europeni.

În interviu, Trump a decris orașe precum Londra și Parisul ca fiind copleșite de povara migrației din Orientul Mijlociu și Africa. Fără o schimbare a politicii de frontieră, a spus Trump, unele state europene „nu vor mai fi țări viabile”.

UPDATE 12:30 Pe parcursul zilei de 8 decembrie, trupele ruse au lansat 642 de atacuri asupra a 26 de localități din regiunea Zaporijjea. Potrivit administrației regionale din Zaporijjea, se știe că 16 persoane au fost rănite.

Trupele ruse au efectuat 13 atacuri aeriene, au lansat 407 drone de diferite tipuri asupra orașelor Zaporijjea, Kușuhum, Primorske, Stepove, Huliaipole, Zelen și altele și au efectuat 218 lovituri de artilerie.

„Au fost primite 130 de sesizări privind pagube aduse locuințelor, autovehiculelor și infrastructurii”, conchide administrația regională din Zaporijjea.

UPDATE 08:39 În Ternopil au fost descoperite cadavrele a două persoane la locul atacului rus din 19 noiembrie. Astfel, numărul morților a crescut la 38 de persoane, printre care și 8 copii.

Acest lucru a fost comunicat de poliția din regiunea Ternopil, pe pagina sa web.

Alți trei adulți sunt considerați dispăruți. Ancheta continuă.

Trupele ruse au atacat orașul Ternopil pe 19 noiembrie, în jurul orei 7:00, cu drone de luptă și rachete, notează hromadske. Conform informațiilor furnizate de Comandamentul Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainene, rușii au lovit clădiri de locuit cu rachete aerobale X-101.

Operațiunile de salvare s-au încheiat pe 22 noiembrie. Autoritățile locale presupun că, în timpul căutărilor în clădirile vizat, ar putea fi descoperite rămășițele celor care sunt considerați în prezent dispăruți fără urmă. Cu toate acestea, se presupune că aceștia s-ar putea să nu fie găsiți.