Lista posibililor succesori ai lui Ermak: Zelenski dezvăluie numele candidaților pentru funcția de șef al Administrației Prezidențiale

Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a anunțat, pe 8 decembrie, candidații pentru funcția de șef al Administrației Prezidențiale, după demiterea fostului șef al instituției, Andrii Ermak, implicat într-un scandal de corupție în Ucraina, relatează The Kyiv Independent.

Printre candidați se numără: ministrul Apărării, Denîs Șmîhal, anterior cel mai longeviv prim-ministru al Ucrainei; ministrul Transformării Digitale, Mîhailo Fedorov; șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării, Kirîlo Budanov; adjunctul șefului Administrației Prezidențiale și fost comandant militar, Pavlo Palisa; precum și Serghîi Kîslîția, prim-adjunct al ministrului de Externe și unul dintre principalii negociatori ai Ucrainei.

Anunțul vine la mai bine de o săptămână după demisia lui Iermak, pe 28 noiembrie, în contextul celui mai mare scandal de corupție din Ucraina, care a atins cercul apropiat al președintelui, notează sursa citată.

Zelenski a declarat că Administrația Prezidențială va fi reorganizată în urma investigației. În ultima săptămână, acesta s-a întâlnit cu mai mulți oficiali aflați pe lista posibililor succesori ai lui Ermak.

„Am discutat despre modul de funcționare al Administrației și despre colaborarea cu alte instituții ale statului… O decizie privind noul șef al Administrației va fi luată în viitorul apropiat”, a spus Zelenski pe 4 decembrie.

Într-o discuție cu jurnaliștii la Londra, pe 8 decembrie, Zelenski a precizat că procesul este complicat de necesitatea de a stabili cine va prelua funcțiile actuale ale fiecărui candidat.