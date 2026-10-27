Un angajat al INSP a fost reținut într-o cauză penală de corupere pasivă și trafic de influență

Ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA) al MAI au reținut un angajat al Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), în urma perchezițiilor efectuate în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul săvârșirii infracțiunii de corupere pasivă, comunică Procuratura Generală (PG).

La moment, învinuitul este cercetat și pentru trafic de influență.

„Potrivit materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, bărbatul ar fi pretins și primit de la mai mulți cetățeni sume de bani care nu i se cuveneau, în schimbul unor acțiuni contrare atribuțiilor de serviciu, precum facilitarea obținerii permiselor de conducere, radierea nejustificată din evidență a punctelor de penalizare aplicate, anularea ilegală a proceselor-verbale cu privire la contravenție sau atribuirea sancțiunilor contravenționale unor terțe persoane, precum și favorizarea unor persoane în vederea evitării răspunderii contravenționale”, potrivit PG.

Procurorii au solicitat arest preventiv pentru acuzat, însă instanța a dispus plasarea în arest la domiciliu. Soluția a fost contestată cu recurs de procurorii de la Chișinău luni, 26 octombrie 2026.

„În prezent, sunt desfășurate acțiuni de urmărire penală în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și atragerii la răspundere penală a persoanelor implicate”, anunță Procuratura.