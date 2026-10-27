Ministra Finanțelor Victoria Belous confirmă că este pe lista potențialilor candidați ai PAS la Primăria Chișinău: „Nu cred că este o provocare imposibilă”

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, confirmă că numele său se află pe lista potențialilor candidați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de primar al capitalei. Aceasta susține că preluarea unei asemenea responsabilități nu ar fi o „provocare imposibilă”, invocând experiența sa de lucru în sectorul public. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova.

Victoria Belous a confirmat că numele său figurează pe lista posibililor candidați, dar a precizat că partidul urmează să comunice ulterior o decizie oficială.

„Pe bune, este și numele meu în lista celor potențiali candidați”, a declarat ministra.

Întrebată dacă ar fi pregătită să preia această responsabilitate, ministra a menționat că a activat în mai multe funcții publice, inclusiv în cea de deputat, și consideră că dedicarea și munca pot aduce rezultate.

„Am activat în mai multe funcții publice, inclusiv în cea de deputat. Nu cred că este o provocare imposibilă, deoarece atunci când muncești, muncești cu dedicație, lucrurile se schimbă. Este important să muncim, să ne dedicăm și rezultatul vine de la sine”, a afirmat Victoria Belous.

Pe 12 octombrie, primarul orașului Stăuceni, Alexandru Vornicu, desemnat anterior de PAS drept potențial candidat la Primăria Chișinău pentru alegerile locale din 2027, și-a retras candidatura din motive personale și familiale. Liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că formațiunea va prezenta în curând o altă propunere și nu a exclus candidaturile miniștrilor Gheorghe Hajder, Vladimir Bolea și Victoria Belous.