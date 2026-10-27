Meteorologii anunță ploi slabe în toată R. Moldova marți

Ploi slabe sunt programate marți, 27 octombrie, în R. Moldova, potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

În nordul republicii, temperaturile vor ajunge la 12 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de 18 km/h, iar umiditatea aerului va fi de 80%.

În regiunea centrală, vremea va fi înnorată, cu ploi slabe și cu temperaturi maxime de 13 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu 18 km/h, iar umiditatea aerului va ajunge la 85 %.

În sudul țării sunt prognozate ploi slabe, iar temperaturile vor atinge valori de 15 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de 18 km/h, în timp ce umiditatea aerului va fi de 85%.