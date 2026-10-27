Peste 100 de antreprenori ucraineni s-au întâlnit cu premierul Tofan la Kiev. Aceștia au fost invitați să investească în R. Moldova

Peste 100 de antreprenori din Ucraina au discutat despre oportunitățile de investiții în R. Moldova, inclusiv despre dezvoltarea capacităților de producție și a infrastructurii logistice. Reprezentanții companiilor ucrainene au fost invitați să utilizeze R. Moldova ca platformă pentru extinderea afacerilor pe piața din România și din Uniunea Europeană, a anunțat premierul Vasile Tofan.

Discuțiile au avut loc în cadrul unei întâlniri cu antreprenori din cluburile de business din Kiev, Lviv, Odesa și Dnipro, la care au participat reprezentanți ai Agenției de Investiții Invest Moldova și companii ucrainene importante, precum ATB, cel mai mare retailer din Ucraina, Biosphere, producător de bunuri pentru casă, și Kormotech, producător de hrană pentru animale de companie.

Potrivit reprezentanților Invest Moldova, R. Moldova este privită de o parte dintre antreprenorii ucraineni drept o platformă suplimentară de producție și logistică, complementară activităților desfășurate în Ucraina.

„Mesajul nostru a fost simplu: veniți să investiți în Moldova, să produceți aici, să creați locuri de muncă și să folosiți țara noastră ca platformă spre România și piața UE”, a scris Tofan.

Un exemplu de investiție ucraineană în R. Moldova adus de premier este Nova Post, companie care are aproximativ 650 de angajați în Moldova și a achitat peste 60 de milioane de lei în taxe în 2025.

În cadrul vizitei, au avut loc discuții și cu fondatorii Nova Post despre extinderea investițiilor în infrastructura logistică și de transport, precum și despre posibilitatea utilizării R. Moldova pentru testarea unor soluții noi ale grupului.

Potrivit lui Tofan, unul dintre fondatorii companiei, Volodimir Popereshnîuk, s-a născut la Chișinău și are o legătură specială cu R. Moldova.

Grupul Nova, din care face parte Nova Post, înregistrează venituri anuale de peste un miliard de dolari, are zeci de mii de angajați și desfășoară activități în numeroase țări.

Reprezentanții Invest Moldova își propun ca tot mai multe companii ucrainene să-și extindă activitățile în R. Moldova, prin investiții în fabrici, depozite și centre logistice.

Printre rezultatele urmărite se numără creșterea exporturilor, a veniturilor fiscale și crearea mai multor locuri de muncă bine plătite pentru cetățenii R. Moldova.