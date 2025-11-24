Ultimul cuvânt în cauza penală de învinuire a lui Constantin Țutu, amânat din cauza lipsei inculpatului. Când va avea loc următoarea ședință

Ultimul cuvânt în cauza penală de învinuire a fostului deputat democrat, Constantin Țutu, a fost amânat din cauza lipsei inculpatului, anunță Procuratura Anticorupție (PA).

Pe 24 noiembrie, în cadrul examinării cauzei penale aflate pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, în care Țuțu este învinuit de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații, urma să aibă loc ultimul cuvânt al inculpatului. Avocatul a depus însă o cerere scrisă de către inculpat, în care acesta a solicitat amânarea ședinței, deoarece vrea sa beneficieze de dreptul la ultimul cuvânt în persoană.

„Astfel, instanța a admis cererea inculpatului și a dispus amânarea ședinței pentru data de 26 noiembrie, ora 11:00”, precizează PA.

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, care a fugit din R. Moldova în iunie 2019 imediat după ce a pierdut puterea, și Constantin Țuțu, fost sportiv și deputat, au fost reținuți și plasați în arest preventiv în Grecia în dimineața zilei de 22 iulie la aeroportul din Atena, în timp ce încercau să plece la Dubai. Presa greacă scrie că cei doi erau însoțiți de o tânără în vârstă de 25 de ani, fostă Miss Moldova 2019.

Pe 2 octombrie 2025, fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina.

La 3 noiembrie, procurorii au cerut 15 ani de închisoare pentru Țuțu. Totodată, acuzatorii solicită ca lui Țuțu să-i fie confiscați peste trei milioane de lei și 20 de mii de euro.