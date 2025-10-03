Constantin Țuțu a încercat „să influențeze” angajați ai IGPF pentru a-i permite intrarea în R. Moldova. Precizările poliției

Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a încercat „să influențeze” angajați ai Inspectoratului General al Poliției de FrontierăI (IGPF) pentru a-i permite intrarea în R. Moldova. Vineri, 3 octombrie, Poliția Națională a precizat că acesta este cercetat penal pe faptul traversării ilegale a frontierei de stat.

Poliția Națională a făcut o serie de precizări în legătură cu reținerea lui Constantin Țuțu joi, 2 octombrie.

În ultima perioadă, acesta s-a aflat pe teritoriul din stânga Nistrului, „iar după ce a aflat că este vizat într-o cauza penală pornită pe acest fapt, din nou a traversat ilegal frontiera cu Ucraina”, a relatat Poliția într-un comunicat de presă.

„Din țara vecină, având intenția să-și legalizeze aflarea pe teritoriul țării noastre, în speranța că va induce în eroare organul de urmărire penală, a încercat, prin intermediari, să influențeze unii angajați din cadrul IGPF, pentru a-i fi permisă trecerea fără impedimente în Republica Moldova. Suplimentar, pe numele ultimului a fost pornită o altă cauză penală pe faptul traversării ilegale a frontierei de stat și trafic de influență”, au punctat oamenii legii.

Acesta a fost preluat de la frontieră de ofițerii de investigație, reținut și plasat în izolator.

Măsurile procesuale au fost realizate de Ofițerii de investigație, în comun cu procurorii PCCOCS.

Joi, 2 octombrie, ZdG a relatat pe surse că fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. Ulterior, informația a fost confirmată de poliția de frontieră.

La 22 septembrie, Țuțu a fost anunțat în căutare, după ce instanța a admis parțial demersul procurorilor în acest sens. Țuțu este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență.