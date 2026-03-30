ULTIMA ORĂ O dronă Shahed a survolat în această noapte spațiul aerian al R. Moldova. Primele informații de la Ministerul Apărării

Un aparat de zbor fără pilot, de tip Shahed, a survolat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova. Incidentul s-a produs luni seară, 30 martie, anunță Ministerul Apărării (MA) într-un comunicat.

Potrivit instituției, drona a traversat frontiera de stat din direcția localității Comarivka, regiunea Odesa (Ucraina), spre localitatea Șipca, R. Moldova.

Ministerul îndeamnă cetățenii să-și păstreze calmul și să se informeze doar din surse oficiale, iar în cazul observării unor aparate de zbor suspecte, să contacteze Serviciul 112.

„Informația a fost confirmată și de partea ucraineană. Aparatul de zbor a fost ulterior monitorizat pe teritoriul țării, fiind detectat deasupra mai multor localități, inclusiv Dubăsari și Orhei, deplasându-se spre nord la o altitudine de aproximativ 1700 de metri și o viteză estimată de circa 180 km/h.

Pe durata incidentului, autoritățile au acționat conform procedurilor stabilite, Autoritatea Aeronautică Civilă în contextul siguranței zborurilor temporar a restricționat spațiul aerian în zona de nord a țării pentru o perioadă de 15 minute.

Monitorizarea traiectoriei a continuat până la ora 22:03, când drona a dispărut de pe radar în apropierea localității Clișova, raionul Orhei.

Despre incident a fost informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Poliția de Frontieră a RM. Ulterior, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost redeschis la ora 22:18.

Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din Armata Națională continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Totodată, instituția cooperează cu instituțiile naționale și specialiștii din țările vecine pentru siguranța cetățenilor (…)”, se spune în comunicatul instituției.

De la începutul invaziei la scară largă a Federației Ruse în Ucraina, pe teritoriul R. Moldova au fost depistate în repetate rânduri aparate de zbor fără pilot, unele echipate cu explozibili.

Cazul dronei găsite în satul Tudora

Pe 17 martie 2026, o dronă de tip Gheran-2 a fost găsită în satul Tudora, raionul Ștefan Vodă, la circa 2 km de frontiera cu Ucraina. Potrivit Poliției de Frontieră a R. Moldova, aparatul era activ și echipat cu încărcătură explozivă. Ulterior, drona a fost distrusă prin explodare controlată de către geniști, zona fiind securizată, iar riscul pentru populație eliminat.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a declarat că operațiunea de neutralizare a celor aproximativ 50 kg de explozibil „a fost una destul de dificilă”, în condițiile în care armata rusă continuă să îmbunătățească încărcătura explozivă a dronelor pentru a crește zona de distrugere. Ulterior, în noaptea de 18 martie, o altă dronă a survolat spațiul aerian al R. Moldova, fără a fi însă detectată de radare. Aparatul a fost distrus deasupra limanului, în afara teritoriului R. Moldova.