Șefa statului, vizită de lucru în Finlanda și Letonia: se va vedea cu omologii săi și va ține un discurs în Parlamentul de la Riga

Președinta Maia Sandu va efectua, în perioada 31 martie – 1 aprilie, vizite în Finlanda și Letonia. Potrivit unui comunicat al Președinției, scopul este consolidarea relațiilor bilaterale și aprofundarea cooperării, cu accent pe securitatea regională și procesul de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană.

Șefa statului se va afla la Helsinki pe 31 martie, unde va avea o întrevedere cu președintele Finlandei, Alexander Stubb. Ulterior, cei doi lideri vor susține o conferință de presă comună. Agenda include și discuții cu alți oficiali și reprezentanți ai societății civile din Finlanda.

Deplasarea președintei va continua la Riga, pe 1 aprilie, în cadrul unei vizite oficiale la invitația președintelui Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs. Șefa statului va avea o întrevedere cu omologul leton, urmată de o conferință de presă comună, precum și întâlniri cu prim-ministra Evika Siliņa și cu conducerea Parlamentului leton.

Totodată, președinta Maia Sandu va susține un discurs în plenul Legislativului de la Riga.