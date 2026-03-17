Fragmente de dronă, depistate pe un câmp din sudul țării, la câteva ore după observarea unui aparat de zbor necunoscut care survola spațiul R. Moldova

Fragmente de dronă au fost depistate în dimineața zilei de marți, 17 martie, pe un câmp din satul Tudora. Anunțul autorităților a venit la câteva ore după ce un aparat de zbor necunoscut, care ar fi fost asemănător unei drone de tip Shahed, a fost observat de polițiștii de frontieră în zona Sectorului Poliției de Frontieră Olănești, la aproximativ 200 de metri de la fâșia de stat, pe direcția Iaskî (UA) – Crocmaz (RM).

Conform unui comunicat de presă emis de Poliția de Frontieră, la ora 09:55, la Sectorul Poliției de Frontieră Tudora-1 a fost pus în aplicare semnalul de serviciu Exploziv-Alpha, ca urmare a informației parvenite de la populație referitoare la un obiect suspect în satul Tudora, la aproximativ 500 de metri de la linia de frontieră.

„La fața locului au fost depistate fragmente de dronă. Echipele de Gestionare a Obiectelor Explozive (GOI) acționează pentru evaluarea și neutralizarea obiectului”, notează sursa citată.

Poliția de Frontieră recomandă cetățenilor să nu se apropie de obiectele suspecte și să anunțe imediat autoritățile.

Ultimul caz asemănător a fost în dimineața zilei de 14 martie, în jurul orei 01:30, când Serviciul Operațiuni Aeriene din cadrul Armatei Naționale a detectat survolarea neautorizată a spațiului aerian al R. Moldova de către un obiect aerian, care ulterior ar fi părăsit teritoriul țării pe direcția localităților Ucrainca, raionul Căușeni – Novoselka, Ucraina.