ULTIMĂ ORĂ Fostul vicepreședinte al raionului Hîncești are statut de bănuit în dosarul privind decesul soției sale, Liudmila Vartic

Fostul vicepreședinte al raionului Hîncești, Dmitri Vartic, are statut de bănuit în dosarul privind decesul soției sale, Liudmila Vartic. Anunțul a fost făcut pe 11 martie de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, la emisiunea „Rezoomat” de la Realitatea TV.

— Da, este vorba de soțul victimei care are calitatea de bănuit.

— Dar ce îi se incriminează?

— La moment nu putem vorbi exact despre, până când nu vor fi desfășurate toate măsurile procesuale necesare, inclusiv audiații copiii în condiții speciale, dar și alți martori care pot contribui la o elucidare mai clară a situațiilor și, bineînțeles, documentația medicală, dar și telefoanele mobile. Și atunci când vom avea toate aceste expertize deja ne vom putea expune mai concret pe acest caz și dacă există legături, care sunt aceste legături cauzale care au determinat această persoană la o decizie extremă.

Până acum, potrivit ministrei, 30 de persoane au fost audiate pentru a determina o posibilă legătură dintre posibile acte de violență în familie și suicid.

Fostă educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hîncești, Liudmila Vartic a murit marți, 3 martie 2026, după ce s-a aruncat de la etajul unui bloc de locuit din Chișinău, a confirmat Poliția pentru ZdG.

Mai multe organizații care luptă împotriva violenței asupra femeilor au venit cu mesaje de alarmă după moartea Liudmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești pe lista PAS, care ar fi fost victima abuzului partenerului ei. „Moartea Liudmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul al unui abuz continuu, umilință și control”, a scris Coaliția Națională „Viața fără Violență”.

Despre moartea femeii s-a aflat mai târziu în spațiul public, iar mai multe persoane au venit cu mesaje publice în memoria Liudmilei Vartic, menționând despre abuzul la care ar fi fost supusă.

Dmitri Vartic, vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești responsabil de domeniul agricol, a depus luni, 9 martie, cererea de demisie din funcția pe care o deține.