VIDEO Avocată: „Fiecare persoană care a încălcat dreptul unei femei o să fie trasă la răspundere”

Svetlana Olari este avocată specializată în drepturile femeilor victime ale violenței în familie și violenței sexuale din cadrul Centrului Internațional „La Strada”. Ea a explicat cu ce dificultăți se confruntă femeile care au fost supuse abuzului atunci când încearcă să-și facă dreptate prin intermediul instanțelor de judecată și a precizat unde pot apela victimele violenței pentru a primi consultanță psihologică și juridică.

Acest material a fost realizat la inițiativa UN Women Moldova pentru a contribui la îmbunătățirea accesului femeilor și fetelor la servicii juridice și pentru a crește nivelul de conștientizare și raportare a încălcărilor drepturilor acestora.